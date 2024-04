Dengue en Neuquén: no hay casos autóctonos ni de gravedad

Ya se instaló el frío, pero aún así el dengue sigue siendo el principal problema sanitario en el país. En lo que va del año, ya se confirmaron 252.566 en el país, de los cuales el 90% fueron autóctonos y 197 personas perdieron la vida. Pese a que la falta de repelente y la invasión de mosquitos en varios puntos de la Argentina, en la Patagonia no se sintió. En Neuquén, el sistema sanitario sigue trabajando con pacientes que se infectaron estando de viaje.

La infectóloga del hospital Castro Rendón, Cristina Miranda, habló en "La Primera Mañana" por AM 550 y detalló que en la provincia no se presentaron casos autóctonos ni de gravedad . En total, fueron 60 los neuquinos con dengue que se infectaron en otra región o país y que presentaron los síntomas tras su arribo a la región. Desde el Ministerio de Salud declararon a Mejor Informado que no hay ciudadanos internados por dengue en Neuquén.

A su vez, destacó que los pacientes -por más que tengan sintomatología leve- estén con aislamiento epidemiológico para evitar que no requieran una internación. Entre los principales motivos, indicó que hay que evitar otra picadura de mosquito, el cual "en sí mismo no es portador de dengue, sino que se convierte en vector de la enfermedad una vez que, por ejemplo, inocula o pica -por así decirlo- a una persona que esté en fase de viremia". Esta etapa "puede empezar en las 48 horas previas a comenzar los síntomas", que durante el periodo de incubación puede durar entre 7 a 10 días. Asimismo, en este estado, "puede persistir la fiebre y puede volver a aparecer más fiebre".

Miranda informó que por el momento no hay un tratamiento específico para el dengue y que por el momento los profesionales sólo pueden recetar paracetamol vía oral (en caso de no tener alguna contraindicación), como así también explicar las pautas de alarma. Además, alertó a los efectores de salud a no utilizar inyecciones intramusculares en contexto de sospecha de dengue.

Los síntomas asemejados al dengue son la fiebre, dolor de cabeza muy intenso y decaimiento general. A su vez, Miranda aconsejó a las personas embarazadas o personas mayores de edad a evitar viajar a zonas endémicas. De la misma manera, recomendó evitar la automedicación: "Si empieza con vómitos y demás, porque ya que no existe un tratamiento farmacológico específico, lo que hay que hacer es pautar alarma".

Qué son las "ovitrampas", fundamentales para evitar la propagación

"Se demostró que con las ovitrampas en diferentes puntos de la ciudad se pudo retener el vector, que es el mosquito que se llama Aedes Aegypti", indicó Miranda. Estos son dispositivos que permiten determinar la presencia de mosquitos, principalmente del género Aedes mediante la detección de los huevos que coloca la hembra sobre algún sustrato elegido.

En sí, consisten en frascos plásticos tipo meleros pintados de negro mate y rotulados, de aproximadamente 750cc, forrados interiormente con papel misionero. En su interior, se coloca un macerado de agua y pasto en descomposición hasta las ¾ partes de su capacidad.

Elaboración de ovitrampas con frascos meleros pintados de negro y papel misionero.

El mosquito deposita los huevos en el papel, al ras de la superficie del agua. Este se denomina sensor de ovipostura, porque permite detectar la presencia de mosquitos -como el Aedes- por la observación de los huevos colocados por la hembra. Los frascos se identifican y colocan en los lugares de muestreo seleccionados. Se llenan con el macerado y a los siete días se realiza el recambio.

Ovitrampa rotulada frente y dorso.

Se observa el papel con lupa en busca de posibles huevos de Aedes y en caso de detectar elementos compatibles se hacen desarrollar en el laboratorio de Zoonosis (DSA) hasta obtener ejemplares adultos y confirmar/descartar la identificación. Acá, es importante colocar solo la cantidad de sensores que se puedan controlar y recambiar en el tiempo indicado, ya que si la tarea no se realiza de manera responsable, se estarían incorporando criaderos y favoreciendo la reproducción del vector.