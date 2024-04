Descontarán los días de paro de los hospitalarios

ASSPUR rechazó el aumento anunciado por Weretilneck y ratificó un paro por 72 horas. El gobierno contestó con la promesa de descuento de días no trabajados..

La crisis hospitalaria en Río Negro parece no tener un final a corto plazo. Mientras el gobierno hizo un nuevo ofrecimiento de aumento salarial para los trabajadores de la Salud, los rebeldes que no se alinean con los tradicionales gremios UPCN y ATE , y se cobijan en ASSPUR, anunciaron medidas de fuerza por 72 horas. Desde el Ejecutivo provincial anticiparon que descontarán los días no trabajados.

Las asambleas desarrolladas en los distintos hospitales de la provincia definieron no aceptar el aumento anunciado por el propio gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales el pasado viernes. Las bases rechazaron los montos por insuficientes, solicitaron que ningún trabajdor cobre por debajo de la línea de la pobreza y anunciaron medidas de acción directa para el martes, miércoles y jueves.

Con un esfuerzo financiero importante y en el marco del diálogo, dispusimos el nuevo esquema de incremento salarial para los trabajadores de la Salud Pública, que va desde el 70% hasta el 109%.



Los aumentos para los médicos, de acuerdo a la especialidad, van del 70% al 83%,… — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) April 12, 2024

El gobierno propuso aumentos variables de acuerdo a las tareas y categorías. A un enfermero le permitía alcanzar los 585 mil pesos y un médico full time, 859 mil. También consideraba incrementos para el personal técnico y profesionales sanitarios y los administrativos de la ley 1844. Según lo expresado por Weretilneck en sus redes, los aumentos van desde el 70% hasta el 109%, dependiendo los casos.

El aumento fue rechazado por dos de las tres agrupaciones sindicales. Pero fue ASSPUR la única que anunció un paro en todos los hospitales de 72 horas. De todas maneras, el gobierno anunció que el incremento se otorgará por decreto ante el agotamiento de todas las instancias de diálogo propuestas.

En tanto, ante las medidas anunciadas por ASSPUR que comenzarán mañana, el ministerio de Salud anunció que descontará los días no trabajados al personal que se sumen al paro. "Se agotaron todas las instancias de diálogo con el gremio, y a pesar de los esfuerzos financieros y la voluntad de construir consensos, la escalada del conflicto por parte de los representantes de Asspur no cesa", expresaron en un comunicado desde la cartera que conduce Ana Senesi, ex directora del hospital de Roca.

También destacaron que ASSPUR no es "un gremio oficial" pero fueron recibidos en varias oportunidades y se les hicieron distintas propuestas de mejoras salariales. Y que en vez de avanzar para destrabar la situación, el "conflicto se intensificó".