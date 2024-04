Estudiantes aseguran que la repitencia es "un derecho necesario"

Estudiantes de diversas escuelas secundarias de la ciudad de Neuquén llevan adelante una clase pública en el monumento a San Martín que se extenderá hasta el mediodía y anunciaron que no se movilizarán al Consejo Provincial de Educación. Los alumnos reclaman por la currícula de estudios, mayor presupuesto y el estado edilicio en los establecimientos.

En diálogo con Mejor Informado, la estudiante secundaria de tercer año del CPEM 46, Lihue Ortega, argumentó su postura contra la reforma educativa y manifestó: "Los estudiantes basamos nuestro reclamo en que a los docentes y alumnos nos quitan especificidades y no nos están ayudando mucho. Los delegados nos dijeron que iban a estar disponible más cargos docentes y que no se iba a repetir. En ese sentido, consideramos que el derecho a la repitencia es necesario. Nosotros queremos explicar que la repitencia es un acto de retomar los contenidos previos que no se pudieron reforzar".

También contó que una vocal del Consejo Provincial de Educación prometió convocarlas a una reunión, sin embargo esto nunca sucedió. Y también añadió que "ni el CPE ni el Gobierno Provincial los vienen a escuchar".

La iniciativa de movilización surgió en conjunto con varias instituciones como el CPEM 25, 46, 12, 69, 36, 34,18 23,40, Enfermería, EPET 3, 7, 8 y 14, con el objetivo de visibilizar reclamos que vienen desde hace tiempo. Los estudiantes reclamarán las partidas de refrigerio, el estado de las escuelas y además buscarán mostrar su rechazo a la "reforma educativa".