La UNCo, contra Milei tras atribuir “adoctrinamiento”

“Hay diversidad, salvo que tengas la pésima idea de querer ser liberal”, con estas palabras el presidente Javier Milei a través de su cuenta de X, acusó adoctrinamiento en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y afirmó que tenía pruebas para demostrarlo. Además, hizo mención sobre las publicaciones en la Universidad Nacional de Comahue en Neuquén.

Las acusaciones del centro de Estudiantes de la UBA, comenzaron luego de que el gobierno nacional anunciará el desfinanciamiento de las universidades públicas tras las medidas de recorte del gasto público y la prórroga del presupuesto 2023 para la educación pública superior.

Además, el presidente reposteó a la cuenta @DiegoMac227, que comparte imágenes en las universidades de distintas agrupaciones políticas, entre las que se encuentra una de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. También, compartió la denuncia sobre una presunta amenaza “a una alumna de la UBA por estar a favor de Javier Milei en la FADU”.

Estudiante de ingeniería de la universidad nacional del Comahue denuncia el adoctrinamiento en ese establecimiento.

De universidad a unidad básica, que deterioro de la educación. pic.twitter.com/VW0Vwb3e1E — Escuela Austriaca de Economía uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE8uD83CuDDF4 (@DiegoMac227) April 15, 2024

Ante estos tweet del presidente, Elizabeth Hayas, militante y vicepresidenta del centro de estudiantes de la Universidad del Comahue le respondió: “Parece que oponerse a su plan económico, que hunde a millones en el hambre, la desocupación y la pobreza, es adoctrinamiento. Lo que él llama adoctrinamiento es organización y lucha en las aulas y en las calles en defensa de nuestros derechos”.

“Aunque no le guste seguiremos denunciando que su plan afecta de manera particular a las mujeres, porque aunque las niegue, las brechas de género existen. Y en eso las universidades no son una excepción. La mayoría de las estudiantes trabajamos, muchas son madres y estudiar es mucho más difícil”, concluyó Hayas.

En el mismo sentido, la estudiante de Letras y presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades del Comahue, Flor Beltrán, manifestó: "Para el presidente la libertad de expresión y opinión es adoctrinamiento. Es evidente que su mundo es muy chico si lo adoctrina un cartel”.

“Estas campañas de desinformación no van a parar al movimiento estudiantil que está peleando en todo el país junto a docentes y no docentes, en defensa de la universidad, por la triplicación del presupuesto y por el acceso, egreso y permanencia de todos y todas”, concluyó la estudiante.