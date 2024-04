Más de 40 escuelas de Neuquén tienen problemas edilicios y de calefacción

Este lunes la comunidad educativa de la Escuela 197 del barrio Villa Ceferino de Neuquén cortaron las calles Combate San Lorenzo y Acosta debido a que no funcionan las calderas de la institución. Denuncian que “ponen parches”, pero el problema persiste.

Ante la falta de respuestas, hoy se autoconvocaron para visibilizar la situación. Una de las representantes de las familias manifestó que durante la semana pasada suspendieron las clases en el establecimiento educativo por la falta de calefacción. Durante el sábado se realizaron algunos trabajos, pero hoy la escuela sigue sin calefacción.

Explicó que el sábado repararon una de las calderas, pero la persona que realizó el trabajo les manifestó que “podría haber una pequeña explosión debido al uso que ya tiene”. Por ellos, las familias solicitan que pongan una caldera nueva. “No es normal que haya explosiones, qué están esperando. Están arriesgando la vida de 360 estudiantes y docentes. Aún no ha pasado nada y esperemos que no pase”, expresaron.

Anunciaron que este martes marcharán al Consejo Provincial de Educación para pedir una solución rápida sino no enviarán a los alumnos al establecimiento.

Durante la semana pasada Aten Capital difundió un comunicado informando sobre las escuelas de la provincia que se encuentran sin clases por problemas edilicios. Según el listado son alrededor de 48 escuelas, en la mayoría de los casos los problemas tienen que ver con falta de calefacción y mantenimiento de las calderas.



Listado de escuelas

En Plottier el Jardín 71, la Epea 2, Escuela 234, Cpem 27, Epet 19 suspendieron sus las clases por problemas en la calefacción y las calderas. En Senillosa el Cfp 24 aún no comienza las clases, la Escuela Especial 21 tiene problemas en la caldera.

Escuela Superior de Música suspendida por filtraciones. Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina (EATM) sin clases por calefacción. Cpem 23 y Cpem 2 suspendieron por tres semanas las clases por falta de obras de gas. La Escuela 190 suspendió un ala por falta de calefacción. Escuela 180 piden que reparen calefactores. Escuela 3 se encuentra en obras. Escuela 207 denuncia que el techo del depósito que está al lado, está que se cae al patio de la escuela.

Cfp 2 sin gas Jardín 42 sin calefacción. Cpem 49 suspendió por calefacción. Isfd 4 faltan obras de gas. Jardín 50 sin clases por falta de caldera. Cpem 40 sin clases por calefacción. Cpem 46 se encuentra esperando el informe final por gas. Epet 5 rotan clases. Escuela 136 sin clases por mantenimiento de calefacción. La escuela 67 tiene problemas de cloacas. Escuela 256 falta de mantenimiento de gas. La escuela 198 tiene problemas con la caldera.

La escuela 295 suspendió las clases por problemas en la calefacción. Escuela 348 sin calefacción. Escuela 200 sin luz. Escuela 366 sin calefacción. Escuela 115 por calefacción sólo un ciclo tiene clases. Escuela 197 problemas de caldera. Cfp 31 sin clases por gas. Cpem 54 caldera. Cpem 25 sin calefacción. Epet 20 suspendió las clases en los tres turnos por pérdidas de agua y cortes de luz en ciertas partes del establecimiento.

El Jardín 46 tiene problemas de gas. Cfp 30 Zapala retiraron el medidor de gas por pérdidas. Escuela 45 sin medidor y aun sin verificación de Camuzzi. Escuela Especial 2 Plaza Huincul sin medidor y con problemas de gas en las instalaciones. La escuela 15 de Chos Malal tiene problemas de gas. Escuela 12 de Centenario sin clases. La Escuela 153 Junín tiene problemas de electricidad y la Escuela 367 de Rincón de los Sauces tiene problemas en las calderas.