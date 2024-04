Piden declarar la Emergencia Sanitaria en Río Negro

Desde el Bloque de Legisladores de la Coalición Cívica ARI Cambiemos se solicitó, una vez más, el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria que fue presentado en diciembre pasado y no tiene el visto bueno de la gestión de Juntos Somos Río Negro.

El titular de la bancada, Javier Acevedo, expresó esta mañana que: “Allá por diciembre Weretilneck explicó la situación complicada en el tema salud. Recorrimos los hospitales de la provincia para conocer el cuadro de situación y nos encontramos con falta de insumos, de medicamentos, de profesionales y en base a todo esto es que pedimos la emergencia sanitaria. Con esto podrán reasignar partidas para dar soluciones a estos reclamos de los hospitales. Fuimos los primeros en advertir está situación y avisamos que, de no declarar la Emergencia, esto se agravaría."

Indicó que “durante la campaña provincial marcamos la situación de Sierra Grande y Valcheta dónde las madres embarazadas debían ser trasladadas a dar a luz en San Antonio Oeste. Hoy eso se agravó. El hospital de Roca, de alta complejidad, debe enviar al hospital de Jacobacci de menor complejidad para atender nacimientos que se produzcan, por falta de ginecólogos en el López Lima”.

Acevedo aseguró que “el gobierno de Aníbal Fernández y Cristina Kirchner, junto al de Arabela Carreras, deben hacerse cargo de esta desidia. Destruyeron todo, la salud, la educación, la seguridad, la economía, y ahora solo vemos cómo se echan la culpa entre los directos responsables. Ahora algunos descubren que estamos mal, pero tienen amnesia del gobierno más nefasto de la historia argentina como lo fue el kirchnerismo y quiénes los apoyaron.”

"Río Negro necesita urgente respuesta en Salud, le dimos al nuevo gobierno provincial una herramienta útil para afrontar problemas y solucionarlos como lo es dictar la Emergencia Sanitaria y reasignar recursos con control desde otras áreas menos complicadas, pero lamentablemente no recogen el guante. Se dilata la situación. Los que eran héroes en la pandemia hoy realmente deben mendigar un sueldo de hambre, eso me da mucha bronca. Hoy no se reconoce a los trabajadores de salud, son los únicos que están haciendo lo imposible para mantener el funcionamiento de los hospitales. Que se los amenace con descuentos es indignante”, concluyó.