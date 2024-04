Figueroa: “Estamos generando una nueva Pampa Húmeda”

El gobernador Rolando Figueroa anticipó este miércoles, en el evento Vaca Muerta Insights 2024, que Neuquén se convertirá “en un faro de energía para el país y será una gran salvadora de la macroeconomía de la Argentina porque desde Vaca Muerta estamos generando una nueva Pampa Húmeda para 2030”. El mismo se realizó en el Casino Magic de Neuquén y estuvieron presentes el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck, y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

Durante su participación, Figueroa transmitió un mensaje de continuidad en términos de seguridad jurídica al sector empresario: “Imaginarse hoy a la Argentina y a Neuquén sin Vaca Muerta sería algo muy doloroso, por eso creo que hay personas que han hecho mucho para que estemos hoy acá. En especial quiero rescatar al gobernador que se puso al hombro la posibilidad de mostrar Vaca Muerta en el mundo, que fue Jorge Sapag (…) y a Omar Gutiérrez, quien hoy es el director de la provincia en YPF y para nosotros ha sido fundamental rescatar su conocimiento y aprendizaje en todo lo que se ha venido construyendo”, sostuvo Figueroa. “Rescatamos lo que se hizo bien porque es fundamental la seguridad jurídica”, agregó.

“En Neuquén trabajamos en equipo, también en las propuestas que se hizo para el nuevo proyecto de la Ley Bases”, agregó. En ese sentido, Figueroa fundó su expectativa de garantizar tanto la monetización de Vaca Muerta como la extracción de los recursos: “Tenemos solo una ventana de tiempo para que las inversiones vengan y operativamente se puedan extraer los recursos del subsuelo”, señaló.

Sustentabilidad social

Sobre los proyectos de inversión en la formación geológica neuquina, el gobernador recordó que no se trata de que sean iniciativas sustentables en términos económicos, sino también que “deben tener sustentabilidad social y ambiental. Sin ambas características no hay posibilidad de prosperar. No puede ser que tengamos al 40% de nuestra población por debajo de la pobreza”.

Para graficar el nivel de crecimiento de la demanda social, Figueroa recordó que en las localidades cercanas a Vaca Muerta “la población creció cuatro veces lo que creció la población del país”. “Afortunadamente -agregó- las empresas entendieron que tenemos que armar un buen equipo de trabajo, con inversiones consensuadas”.

Por otra parte, Figueroa se mostró confiado en el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) y dijo que Neuquén “va a hacer todo lo que esté a su alcance para que la producción salga al mundo por los puertos de Río Negro; y que todo el valor se agregue aquí en la región”, sostuvo.

A modo de anticipo, Figueroa adelantó que se está trabajando en una ley para un régimen de grandes inversiones, para establecer políticas públicas “de tipo win-win, donde gana el Estado porque le damos sustentabilidad social y también ganan las empresas”.

El concepto de “sustentabilidad social” fue reiterado por el mandatario en varias oportunidades durante su intervención en el evento, sintetizando el objetivo de su gobierno con la siguiente frase: “Vamos a trabajar para garantizar a la industria su rentabilidad, pero logrando que toda nuestra gente esté mejor, que es nuestro objetivo como gobernantes”.

Manejo bi-provincial de rutas nacionales

Weretilnek, por su parte, acompañó las palabras de Figueroa e introdujo una alternativa logística para mejorar la conectividad vial desde y hacia Vaca Muerta, en particular en las colapsadas rutas nacionales 22 y 151: “Vamos a hacer una propuesta novedosa para pedir una nueva jurisdicción de rutas nacionales, por lo menos desde Choele Choel hasta acá, buscando financiamiento para mejorar el tránsito”, adelantó.

Esta propuesta fue acompañada por Figueroa, quien dijo se trabaja conjuntamente para establecer acuerdo de mantenimiento y concesión por parte de las provincias en vías nacionales “que hoy no cuentan con mantenimiento”, reiterando además su iniciativa para establecer rutas con peaje y financiar conjuntamente con las empresas las vías de comunicación hacia Vaca Muerta.

Acerca del evento

En esta tercera edición del evento se puso el foco en el cambio de gobierno y la incertidumbre que genera un nuevo ciclo político a nivel nacional. Con esta idea se configuró un line up con los principales referentes de las empresas más importantes del sector energético, quienes ofrecieron diagnósticos de cómo será el año en Vaca Muerta.

El evento se estructuró con una apertura a cargo del intendente de Neuquén, Mariano Gaido; una charla con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; paneles con referentes de la industria y un cierre a cargo de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilnek.

El ministro Medele participó en un panel

En uno de los paneles se analizó la mirada del sector público en los desafíos del sector energético, con la participación del ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini.

Medele abordó tres ejes: productividad, uso del gas neuquino y ciclo del carbono. “Tenemos que convertirnos en el nexo entre esos grandes proyectos y traducirlos para la persona que vive en Añelo, Rincón de los Sauces o Chos Malal. Creo que ahí es donde estamos trabajando, para poder bajar a tierra esas iniciativas importantes”, dijo.

“En términos de productividad es necesario que seamos un canal para identificar los cuellos de botella de industria y destrabarlos. Ya hemos tenido mesas de trabajo en las que tanto las comunidades como las empresas nos han explicitado cuáles son”, agregó.

Como ejemplo concreto, Medele puso sobre la mesa de análisis el déficit de rutas entre las grandes zonas urbanas y Añelo. “Estamos pensando en un mecanismo de peajes que nos permita comprometer a los usuarios de esas rutas en un mediano y largo plazo para facilitar el financiamiento de la obra”.

Además, se analizaron los aspectos a considerar para incrementar la productividad tanto de petróleo como de gas de la cuenca neuquina, no solo de Vaca Muerta.

En lo que respecta al gas neuquino y en vistas a las proyecciones e incremento de la producción, Medele analizó el uso que se puede potenciar del recurso tanto a nivel macro (cubrir las demandas exteriores) como micro (como potenciar la creación de data center, por ejemplo).

Por último, se refirió al ciclo del carbono por tratarse de interés de las operadoras, planteando acciones que se pueden encausar desde el sector público y privado para reducir las emisiones de carbono. “Estamos trabajando en diversos sectores del Estado que tiene capacidad de medición y de captura de carbono. Para nosotros es una oportunidad, porque si logramos mejorar la salud de nuestros bosques cierra el ciclo”, detalló.