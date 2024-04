Salud corta la Ruta 22 en Chichinales

Se cumple este miércoles el segundo día de paro de los trabajadores de la Salud, nucleados en ASSPUR. Durante la mañana se movilizarán sobre la Ruta 22 y realizarán cortes intermitentes.

Así lo explicó esta mañana Romina Diaz, trabajadora de la Salud en el hospital de Roca: “Las actividades van a centrarse hoy en la Ruta Nacional 22, a la altura de Chichinales, acompañados por otros hospitales de la zona. La intención es realizar cortes intermitentes y panfleteada durante la mañana y parte de la tarde”.

Agregó que “hasta el momento nadie se comunicó con nosotros, solo el anuncio del descuento los días de paro por parte del ministerio. Siguen sin entender que hay trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza por eso seguimos con el reclamo. Ayer estuvo el fiscal en Paso Córdoba intentó hacer un contacto con el gobierno peor no se logró.

Indicó que “estamos sintiendo el cansancio, hay un destrato del gobierno provincial con los trabajadores de la Salud. No estudiamos tanto para cortar rutas, pero la situación es insostenible. Y no es solo la cuestión salarial, también la falta de infraestructura, de medicamentos y de recursos humanos. Creemos que la provincia tiene los recursos necesarios para salir de esta crisis. Nosotros queremos estar en el servicio y no protestando en las rutas. Si no hay reacción podría endurecerse las medidas”, concluyó.