Cortez sobre la visita de Milei a Bariloche: "Donde no me invitan no voy"

Este jueves, se da la segunda visita presidencial de Javier Milei a la Patagonia desde que asumió el pasado diciembre. La primera, fue a Ushuaia para anunciar una base naval conjunta con Estados Unidos. Ahora, el turno será de Bariloche, en donde participará del Foro Llao Llao junto a empresarios y los presidentes Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay). Estatales y organizaciones sociales se manifestarán por la presencia del mandatario nacional, mientras que las autoridades rionegrinas no tienen pactada ninguna agenda con el jefe de Estado.

Milei participando en el foro cuando era candidato a presidente en el 2023.

El intendente de la ciudad de Bariloche, Walter Cortez, habló en "La Primera Mañana" por AM550 y sostuvo que no tendrá ningún tipo de encuentro con Milei: "Donde no me invitan, no voy. Por las dudas de quedar pagando". Además, detalló que sí recibirá al presidente paraguayo, con quien tienen pactado una visita al INVAP junto a funcionarios del gobierno de Weretilneck.

Esta estimado que en horas de la noche el presidente llegue a la ciudad cordillerana. Este viernes a las 8, estatales integrantes del gremio ATE se concentrarán en el aeropuerto, como así también convocaron a un paro provincial. A su vez, organizaciones sociales se manifestarán en el acceso al hotel Llao Llao a partir de las 11 por los despidos masivos y en rechazo al DNU.

Bariloche, la ciudad imposible para transitar

Por otra parte, Cortez habló de cómo se encuentra el municipio en el principio de su gestión, en donde puntualizó la falta de infraestructura para moverse dentro del ejido urbano y de posibilidades laborales para los ciudadanos.

En primer lugar, se refirió a la falta de conectividad que hay en la localidad, en donde en temporada alta se imposibilita transitar en vehículo por la gran congestión de turistas y la falta de accesos. "Bariloche ya no tiene más posibilidades de vialidad con este esquema como está hoy", remarcó, añadiendo que muchas veces se ven largas colas para ingresar a la ciudad. "Todas estas cosas hay que empezar a mejorarlas", puntualizó.

Además del turismo, el intendente adjudicó la problemática a la gran cantidad de personas que se han radicado de manera definitiva en Bariloche en el último tiempo. Según detalló, hubo un gran avance de obra privada, pero que en paralelo se sintió la falta de obra pública. En este sentido, Cortez afirmó que cuentan con ciertos ingresos para empezar a hacer inversiones, en parte, por el turismo: "Siempre nos va a dejar un margen de un 20%, por lo menos de ahorro, para poder empezar a hacer obras".

"Es bastante careta nuestra sociedad"

El intendente rionegrino señaló que siempre van a haber flujos turísticos, pero se quejó de la falta de trabajo para los locales: "El guía de turismo tiene que ser de Bariloche y no de Rosario, que viene, se va y no deja nada".

Cortez denunció que hay cierta discriminación a la hora de seleccionar personal para trabajar por parte de las empresas: "Nuestros paisanos, porque tienen los pelos duros y tienen características distintas, no los toman a trabajar. Ahora, viene un rubio al sur y enseguida consigue trabajo. También es bastante careta nuestra sociedad".