El sueño de la verdulera que terminó con una puñalada

Hacía veinte días, una numerosa familia trabajadora de Centenario decidió poner en marcha el sueño de abrir una verdulería en el oeste de la ciudad de Neuquén. Lo que nunca se imaginaron que unos pocos días después ese sueño comenzaría a desvanecerse y quedar en el pasado producto de la inseguridad.

El sábado pasado, Elizabeth, una de las diez hijas del matrimonio Obando, atendía el comercio ubicado en José Marín casi Godoy, cuando ingresó una mujer que simulando que iba a comprar le pidió que le cortara un zapallo. En ese momento, la supuesta clienta le arrancó el cuchillo que tenía la joven, la empujó hacia la vidriera y la apuñaló mientras le exigía una mochila y un celular. Mientras la agresora escapaba, algunos comerciantes, que advirtieron la gravedad del hecho, persiguieron a la agresora, en tanto otros asistían a la joven que presentaba una perforación en la zona intestinal. "La mujer llegó al local como que iba a comprar, pero después le pidió que le cortara zapallo. Entonces, ella le preparó en una bolsita unas frutas y verduras", detalló Georgina Ñanco, presidenta de la Cámara de Comercio. Agregó que forcejearon porque la agresora la quería volver a apuñalar.

Luego de permanecer internada, Elizabeth se recuperó de las heridas y hace unas horas fue dada de alta y se recupera en su casa de Centenario acompañada de su familia. Su vida ya no corre peligro pero no deja de pensar en la agresora. Su padre no sale de su asombro. No entiende por qué esa mujer entró al comercio y apuñaló a su hija de 22 años. “Nuestro deseo era trabajar en un comercio por eso decidimos abrirlo. Somos gente de trabajo, trabajamos en una chacra en Centenario plantando, cosechando lechuga, acelga y otras verduras”, explicó Ángel a Mejor Informado.

Cuenta que hace 11 años llegaron de Bolivia buscando un futuro mejor para la familia y se instalaron en Centenario. “Ya pasó el peligro, gracias a Dios mi hija está bien, pero esto nos asustó mucho y no vamos a volver al negocio", aseguró.

El hombre agradece a todos los vecinos que asistieron a su hija tras ser atacada y a los que la trasladaron hasta el hospital. "Los comerciantes y vecinos se alertaron lo que ocurría e intentaron atrapar a la delincuente, logrando recapturar las pertenencias de la víctima", contó la referente de la Cámara de Comercio.

El padre de Elizabeth repite, convencido que "no vamos a abrir el comercio, tenemos miedo de volver y pasar por esto otra vez. No podemos correr ese riesgo otra vez, para nosotros está mejor trabajar tranquilos en la chacra. Esa zona donde está el negocio es muy peligrosa hay muchos robos”.

Elizabeth no puede olvidarse el momento del ataque mientras su agresora, a pesar de haber sido identificada, sigue libre.