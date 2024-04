Inseguridad: vecinos del Oeste piden más que sólo cámaras

En palabras del dirigente vecinal de Gran Neuquén Norte, Maximiliano Rodríguez, la inseguridad crece a pasos agigantados en el oeste de la ciudad. Esto se tradujo en mayor cantidad de personas que están en situación de calle y que incurre en hechos delictivos, cuyas víctimas principales son los vecinos del barrio. Por eso, Rodríguez señaló que las comisarías deben jugar un rol preponderante en la gestión de la inseguridad en estos barrios.

En diálogo con "La Primera Mañana" en AM550, Rodríguez afirmó que las cámaras no dan garantías para superar la inseguridad y criticó: "Si usted me dice que a través de las cámaras de seguridad se detectó tal persona vendiendo drogas o tal individuo colgando cables, sería otra cosa. Yo creo que la gente no es tonta. Va a saber pensar y decir que eso no es humo, de que eso actúa, pero bueno esperaremos hasta que empiece a pasar".

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de que sean los vecinos los que colaboren en cualquier dispositivo de seguridad a partir de notificaciones o denuncias, el dirigente vecinal dijo que "nosotros dependemos del área directa de la Comisaría 18. Yo creo que los que tienen que actuar son otros, estoy hablando de los fiscales o de las áreas que dicen que están trabajando en la contención. Yo no puedo decirle al vecino que se ponga al frente de esto. Esto se vio hace poco cuando un vecino tuvo que defender su casa ante un robo".

La vecinal de Gran Neuquén Norte mantuvo diversas reuniones con otras comisiones vecinalistas para analizar los pasos a seguir con el objetivo de poder avanzar en pos de mejorar la inseguridad en la zona.