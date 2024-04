Vaca Muerta y el hombre que vive en el arbusto

El hombre duerme entre las telas colgadas de las ramas del arbusto. El perro lo acompaña: vigila la entrada y aporta -y recibe- algo del calor del cuerpo. El calor de los cuerpos es el único calor en las frías noches del otoño neuquino. Es un hombre, solo un hombre, y un perro. Pero hay muchos más. Y mujeres, también. Y niños. Gente que no tiene casa, que no tiene techo, que no tiene dónde dormir cuando llega la noche. Es la gente pobre, la más pobre, la indigente. Y está aquí, en Neuquén, la ciudad de la provincia de Vaca Muerta. O en Cipolletti, o en Plottier, o Centenario.

La institucionalidad gubernamental clasifica a estos indigentes, a estos desamparados, como gente "en situación de calle". Según los funcionarios oficialmente afirman, hay más de 170 personas con esa condición, que viven en un limbo que oscila entre la asistencia pública, la solidaridad civil, y la perseverancia, el simple impulso de sobrevivir, propios. Hay más, sabemos todos. Más de los 170 del presunto censo. La cantidad varía. Nunca describen los números, las cantidades, la carga de sufrimiento, de padecimiento, de locura, que esconden; como se esconde el hombre del que hablo, el que vive, con su perro, en el arbusto de la avenida Mosconi, a metros de un supermercado en el que está vedada su presencia.

Ese arbusto cobijó hace tres años a otro indigente (o tal vez, el mismo) que había encontrado refugio entre la fronda, cavando apenas en el duro piso del costado del pavimento. Las autoridades, cuando se difundió el asunto, lo erradicaron de allí: podaron el arbusto, que tardó ese par de años para volver a crecer y ser frondoso, y poder así dar refugio nuevamente a otro desamparado, o tal vez al mismo, y al perro que lo sigue, lo acompaña y lo consuela.

Nadie sabe qué hacer con esta gente sin casa, sin techo, y, la mayor parte del día, sin comida. Algunos dicen, con otras cuentas, que superan el número de 700 en la pujante Neuquén de las oportunidades. Nadie sabe qué hacer, y, tal vez, a nadie le importe. Los argumentos corren por el lado de la explicación de las causas: el éxodo constante que recibe la capital de Vaca Muerta; la caída del nivel de vida culpa de la sempiterna crisis económica; el gobierno del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei; etc.

Pero hacer, lo que se dice hacer, se hace poco o nada. Hay un refugio, exclusivo para hombres (mujeres, aguántense) que vive colapsado porque su capacidad de albergue y contención es poca. Hay "permisos" ocasionales, como el hecho de ocupar lugares neutros en la Terminal de Ómnibus, o en los hospitales, o en los cajeros automáticos grandes, o en los techados amplios de estaciones de servicio u otros lugares semipúblicos.

De poco le sirve todo esto al hombre que vive, con su perro, en el arbusto de la avenida Mosconi. Y yo, que solo escribo, me pregunto a mí mismo, de qué sirve Vaca Muerta si hay hombres y mujeres en la calle.