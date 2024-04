Conmoción en el barrio donde asesinaron a Juan Caliani

Otra vez, un hecho de inseguridad en el bajo neuquino conmocionó a toda la ciudad por su trágico final. En esta ocasión, ocurrió en el barrio La Sirena, cuando en un intento de robo asesinaron a Juan Caliani, un joven periodista de 34 años, en el patio de su casa. Desde colegas y amigos hasta comunidades educativas y deportivas despidieron al periodista y exigen justicia.

Todo ocurrió después de las 23 horas del lunes, en un domicilio donde Juan vivía con sus padres ubicado en la calle Luis Beltrán, casi en el cruce con Purran. Allí, según los primeros datos relevados, escucharon un ruido en el fondo de la casa, en donde estaba ubicado el quincho familiar. Caliani se arrimó en donde vio una luz encendida y fue allí donde fue atacado por los delincuentes, que habían saltado un paredón lindante.

Todavía restan los resultados de la autopsia para definir el motivo del deceso. Según señalaron fuentes judiciales a Mejor Informado, el cuerpo presentaba lesiones de arma blanca, aparentemente a la altura del tórax y la clavícula. Desde la fiscalía ya peritaron el arma con el que habrían asesinado a Caliani, ya que según mencionaron testigos, fue hallado en la calle cerca del lugar. El caso quedó a cargo del fiscal jefe Agustín García.

El barrio conmocionado ante el asesinato de Caliani

María Rosa Cid, vecina y amiga de la víctima, habló tras lo sucedido en "Así Estamos" por Mitre Patagonia. Allí, hizo referencia hacia un domo del cual solía mencionar seguido Caliani, ya que pasaba seguido por el lugar y siempre notaba que las ramas de un árbol tapaban el panorama de la cámara.

"Es lamentable que pasen este tipo de cosas, pudiendo prever todo eso. Debería hacerse cargo el municipio de tener estos árboles a una altura moderada, que no intervengan los domos", indicó.

Si bien no hay formalmente una comisión vecinal operando por problemas administrativos de la gestión anterior, vecinos autoconvocados solicitan reunirse con personal de la Comisaría 17º para pedir mayor presencia policial en las calles. "Hoy nos llevaron la vida de Juan, mañana nos llevan la vida de otro vecino. Esto es algo que tiene que parar", concluyó la vecina.

La emocionante despedida del medio donde trabajaba

Quienes fueron los primeros en informar la muerte de Caliani fueron sus compañeros de radio en el programa del conductor Pancho Casado, en donde la víctima se desenvolvía como productor.

"Nos arrebataron a un compañero de esos que tenía un futuro importante y que nos hacía reír a todos", señaló Lucas Jara, amigo y colega de la víctima en el Grupo Cumbre. Además, desde la empresa emitieron un emotivo comunicado para despedir y pedir justicia por el periodista:

La muerte cruel, la muerte que arrebata sin permiso, esa tremenda injusticia que conmociona, que aterroriza. Esa muerte hoy nos toca transitar a la familia de Grupo Cumbre. Nos atraviesa la dolorosa tragedia de despedir a Juancito Caliani, nuestro compañero periodista y productor de radio AM Cumbre.

Lo mataron, sí. En la casa que compartía con sus padres, luego de sorprenderlos para robarles, en la medianoche de este lunes. Lo acuchillaron. Eso, sólo eso, en fracción de segundos, dos perversos delincuentes se llevaron su vida. Sus 34 años de ilusiones se fueron en menos de un minuto, sorpresivamente, porque dos tipos decidieron que así tenía que ser.

Juan es una víctima más de la inseguridad, esa palabra tan común para todos, no? Esa maldita palabra que ya no sorprende, que es rutina. Esa palabra que es tragedia cuando nos toca de cerca; si no, nos pasa de costado, como un hecho más que olvidamos pronto.

Hoy la familia de Grupo Cumbre vive en carne propia ese dolor intransferible, que atraviesa y perfora, que duele y desgarra.

Juan engrosa este martes la lista de víctimas de la inseguridad, ese número que ya se nos escapa de la cuenta. Hasta cuándo, cuándo termina esa saga de dolor? Todo parece indicar que difícilmente termine, que la muerte por desprecio a la vida nos espera a la vuelta de la esquina, a todos por igual.

“Qué nos queda más que la resignación”, dirán muchos. Y nosotros, desde Cumbre, respondemos que nos queda exigir Justicia, demandar políticas de seguridad urgentes, reclamar que nos cuiden!

Juancito Caliani, tus compañeros de la gran familia de Cumbre repudiamos tu injusta muerte! Sos ejemplo de buen hombre, de alegría y picardías, de trabajo y compromiso. Merecías seguir entre tus afectos y entre nosotros, concretando sueños, proyectando tus jóvenes 34 años.

Acompañamos en la inmensidad de este dolor a tus padres, a tus hermanos, a tus tantos amigos. Que descanses en paz, querido Juan!

La UNCo despidió a uno de sus estudiantes

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) lamentó el fallecimiento de quien fuera estudiante de la carrera de Comunicación Social en la orientación periodismo.

Además, desde su entorno universitario destacaron que fue un gran militante estudiantil de la universidad pública, laica y gratuita. En su paso facultativo, el periodista había sido Consejero directivo y superior en el claustro estudiantil.

Las autoridades de la universidad mostraron su pésame a la familia y le enviaron un "abrazo fraterno" a su padre, Jorge Caliani, secretario Académico del Asentamiento de la UNCo en la ciudad de Zapala.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) dispuso un día de duelo.

Conmoción en el fútbol regional

Además de productor, el periodista era relator deportivo y hasta tenía su propio espacio radial para abordar el fútbol local. Los clubes de la región expresaron su dolor por la muerte del joven periodista de AM Cumbre.

Desde Patagonia Neuquén recordaron el pase de Juan como jugador de fútbol de la institución y destacaron su desempeño como periodista deportivo: “Gracias Juan por tu entusiasmo como jugador y por tu enorme compromiso como profesional periodístico”.



La Subcomisión de fútbol del Club Atlético Pacífico también lamentó el fallecimiento de Juan señalando que "supo defender la camiseta decana en su adolescencia" y exigen justicia para esclarecer su asesinato. Por último, el portal El Valle Futbolero señaló en sus redes “una noticia muy triste que causa mucha bronca e indignación”.