Por el robo de cables cientos de chicos se quedan sin deporte 

Uno de los polideportivos de Centenario ha sufrido el vandalismo de moda: el robo de cables y térmicas. El hecho, que ocurrió hace unas semanas, ahora afecta las clases deportivas que se ven obligadas a terminar antes o suspenderse por la falta de luz.

El complejo ubicado en el barrio Vista Hermosa concentra a cientos de adolescentes y jóvenes que se reúnen todos los días para practicar alguna actividad física de forma gratuita. Impulsado por la Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Centenario, el programa ese ha visto opacado por la delincuencia que frustra los planes con los hurtos constantes.

A pesar de que la mayoría de las actividades se realizan dentro del recinto, otras se han visto obligadas a terminar antes por la ausencia de reflectores, que hace meses fueron robados al igual que la térmica y cables.

Este hecho no es aislado ya que desde que fue inaugurado el polideportivo, en el 2018, no ha podido completar un año sin sufrir vandalismo de este tipo. Casos que se repiten semana tras semana en las ciudades del Alto Valle donde Centenario no pasa desapercibida con el robo de cables para la compra y venta de cobre.

El deporte ha sido una de las apuestas más fuertes en la gestión del intendente Esteban Cimolai, con el fin de alejar a los chicos de las calles y darles actividades para hacer. Pero sus intentos se ven frustrados con la delincuencia arrasando con algo tan básico como la luz.