Correrá la ruta de los 7 Lagos para promover la donación de sangre

Con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de donar sangre y promover el deporte para mejorar la calidad de vida de las personas, el atleta neuquino Martín Zubiría correrá el 25 de abril la Ruta de los Siete Lagos, desde Villa La Angostura hasta San Martín de los Andes. Para ello se está preparando ya que la travesía implica el recorrido de unos 110 kilómetros que le demandará unas 15 horas.

Este deportista de 39 años, que vive una parte del año en Neuquén Capital y otra en San Martín de los Andes, desde los 30 nada en aguas abiertas, tanto en ríos, mares y lagos, además de hacer running y ciclismo. Su relación con el deporte, y especialmente con la natación comenzó cuando tenía 5 años. Luego de adolescente practicó básquet, desplegando su talento en los clubes Pacífico e Independiente.

“No somos conscientes de la importancia que tiene donar sangre hasta que nos pasa”, comentó a Mejor Informado mientras desplegaba una bandera con la leyenda “Dona sangre salva vidas” para la producción fotográfica.

La primera acción para aportar a la causa, la concretó el 14 de mayo de 2022 en la que realizó una maratón con la que unió tres hospitales de la provincia. La corrida se inició en el Hospital Bouquet Roldán de la capital neuquina, pasando por el de Plottier y culminó en el “Adolfo del Valle” de la localidad de Senillosa, completando de esta manera 33 kilómetros. La segunda fue nadar el lago Lácar el domingo 26 de febrero, con el objetivo de difundir su mensaje de la importancia de la donación de sangre durante todo el año y así poder salvar vidas.

Martín contó que antes donaba sangre en forma esporádica hasta que en la pandemia el papá de un amigo se enfermó y necesitaba donantes. “Conversando con los médicos de la clínica me comentaron que hacía falta que más gente donara voluntariamente sangre. Ahí se me ocurrió la idea de aportar mi granito de arena desde lo que a mí me gusta hacer, que es correr y nadar, para difundir un mensaje de concientización sobre la importancia de donar sangre para salvar vidas”, explicó.

Para su objetivo de correr la Ruta de los Siete Lagos, Martín cuenta con el apoyo de las secretarías de Deporte de Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Por estos días no deja de mirar las condiciones climáticas previstas para esa fecha “Posiblemente me toque lluvia a mitad de camino”, agregó.

Para concretarlo, desde hace siete meses entrena bajo las órdenes de Guillermo Morea, que es el entrenador de Sergio Pereyra, ganador del último Patagonia Run. “Son muchas horas de entrenamiento también me cuido con la alimentación además de un buen descanso para poder llegar al objetivo”, resaltó.

Zubiria mencionó que comenzó con estas campañas motivado por las del actor Facundo Arana, quien por la misma causa también había realizado este tipo de actividades. Arana es su fuente de inspiración, y en cada campaña que proyecta la comparte con el reconocido actor.

“Cuando comencé en esto y a modo de respeto le escribí por Instagram comentándole lo que estaba haciendo. Después mantuvimos una charla muy buena y cada vez que emprendo algo le escribo y recibo mensajes de apoyo por parte de él quien también los comparte en sus redes”, comentó orgulloso. “Te felicito por la iniciativa. Orgulloso de saber que entendés la enorme importancia de la donación. Muy honrado de saber que te sentiste inspirado por mi campaña. Te deseo mucha salud y felicidad”, es uno de los mensajes firmados por Arana, quien a los 17 años se recuperó de un linfoma de Hodgkin. “Me sorprendió que Facundo Arana me enviara este mensaje. Fue un muy lindo gesto de su parte”, comentó el atleta neuquino

Por último, explicó que está en contacto permanente con los centros de hemoterapia tanto públicos como privados. “Trato que cada colecta que se hace compartirla o gente que necesita donación de sangre la comparto”, precisó. “Uno no se da cuenta de la importancia que es donar sangre salvo cuando le pasa a uno o a un conocido o familiar", dijo el deportista que con sus actividades deportivas aporta su granito de arena desde lo que más le gusta hacer como correr y nadar con la finalidad de dar un mensaje de concientización para salvar vidas.