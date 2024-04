Cortaron el tránsito en Pino Hachado por la nieve

Este lunes, la cordillera amaneció de blanco por la gran nevada que cayó en horas de la madrugada. Si bien la nieve enaltece los bellos paisajes que arroja el límite entre Argentina y Chile, también complica los pasos fronterizos para los conductores que decidieron cruzar la frontera para pasar el fin de semana.

El jefe del Escuadrón 31 de Gendarmería de Las Lajas, Alejandro Cáceres, declaró a Mejor Informado que "hace unos instantes empezó una nevada de cierta intensidad, entonces se suspendió momentáneamente el pasaje por el paso internacional hasta ver cómo evoluciona la cuestión".

Debido a los recortes del Gobierno Nacional, ya no hay partes de rutas por parte de Vialidad Nacional, ya que el personal despedido no fue suplantado ni sus tareas fueron reasignadas. En la página oficial, la última actualización sobre el estado de las rutas se registró el pasado 27 de marzo a las 07:45. Asimismo, no hay novedades sobre el personal que tiene que hacer el mantenimiento de invierno en las rutas.

Esta mañana, conductores que volvían para el país recurrieron en contactarse con medios de comunicación para conseguir información sobre lo que ocurría en las rutas nacionales. En estos momentos, hay efectivos de Gendarmería localizada en el límite fronterizo para "verificar la transitabilidad" y notificarían cuándo se reabre el paso cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Cómo están el resto de los pasos fronterizos?

Según informó el sitio de Pasos Frunterizos, los Complejo Mamuil Malal, Icalma, Hum Hum y Cardenal Samoré se encuentran habilitados para vehículos menores y buses hasta las 18:00 del lado chileno.

Noticia en desarrollo.