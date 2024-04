Deuda CALF: rechazaron el pedido de audiencia pública de vecinos

Este lunes el Concejo Deliberante de Neuquén realizó una reunión en la comisión de Servicios Públicos en la cual recibieron a vecinos que solicitaron una audiencia pública para derogar la ordenanza 14.646 que autorizó a CALF a cobrar un proporcional a sus afiliados por la deuda que mantiene con la mayorista del sistema eléctrico CAMMESA y por la incorporación a la boleta los ítems por el nuevo complejo ambiental y por el cobro de la factura EPAS.

Durante la audiencia, Georgina Ñanco manifestó que el pedido que llevaron es que la audiencia pública se debe hacer ya que se cumplió con el 3% de firmas que establece la carta orgánica. “Nosotros lo duplicamos, porque el 3% son aproximadamente unas 6000 firmas y llevamos alrededor de 13000”, manifestó. Sin embargo, aclaró que en la comisión se votaron dos despachos, el de rechazó fue el que obtuvo mayoría.

La solicitud a la convocatoria de audiencia pública ingresó el 3 de abril, y hoy fue tratada en la comisión de servicios públicos. Allí los vecinos que asistieron explicaron ante la comisión el objetivo por el cual juntaron las firmas. Como resultado, la comisión colocó a la firma dos despachos, uno de mayoría que no da lugar al pedido y otro de minoría, que resuelve dar lugar a la audiencia.

Hubo siete votos en contra y dos a favor. Ambos despachos se analizarán en la sesión del próximo jueves. Los concejales que firmaron los despachos esgrimieron numerosos argumentos de la resolución de rechazo o aceptación al pedido.

"La deuda hay que pagarla"

Luego de la audiencia, el concejal Daniel Figueroa (PJ) manifestó que “la deuda hay que pagarla porque eso es lo que se consumió y que por razones políticas no se facturaron. La audiencia pública es una herramienta que tiene la ciudadanía para manifestarse y en este caso está convocada para derogar esa ordenanza fue votada por todos los concejales del momento para que entrara en vigencia. Por lo tanto, no correspondía con una audiencia pública intentar neutralizar una ley en lo que hace al municipio. Debería haberse llevado antes de que se votará la ordenanza”, expresó.

Sin embargo, remarcó que “hoy sería bueno llamar a una ordenanza por los aumentos que van a venir por la nueva política a nivel nacional y que no va ser la cuota de 6 mil pesos que hoy paga la gente sino mucho más, entre 30 , 40 y 50 mil pesos”, sostuvo.

Por su parte, la concejal Priscila Ottón (MST), manifestó que “quedó claro que hay concejales que si no acuerdan el tema a plantearse no van a autorizar la audiencia. Está claro que van vetar la posibilidad que en este lugar sean escuchadas las voces de vecinos y vecinas que no solo son las 14 mil firmas, sino los miles que se juntaron para el pedido de amparo. Todos hoy se fueron con una respuesta de no escucharlos”, manifestó.

La mayoría de los concejales manifestaron que el pedido se realizó para un objeto que no es posible de realizar como es la derogación de una ordenanza. Asimismo, se argumentó que debido a que se trata del cuestionamiento sobre una ley municipal, excede el marco establecido por el Artículo 157 de la Carta Orgánica, que específicamente ha sido reservado a los actos administrativos, excluyendo en forma expresa a los actos legislativos.

De esta forma, siete de los integrantes de la comisión firmaron el despacho de mayoría que no da lugar al pedido de los vecinos; y el despacho de minoría obtuvo dos firmas. Ambos serán considerados en Sesión Ordinaria el próximo jueves.