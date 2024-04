Gente con trabajo también busca comida en los comedores de Neuquén

La coyuntura económica complica la situación de muchas familias, no solo de las que carecen de recursos para llevar alimentos a sus hogares sino también de aquellas que sí tienen ingresos. En Neuquén, durante los últimos meses ha incrementado la demanda en comedores y merenderos, pero ante los recortes de Nación, el abastecimiento también se vio reducido complicando aún más su sostenimiento.

Los comedores son de vital importancia para muchas familias de la región ya que se encargan de proveer alimentos. En algunos casos suelen ser el único sustento del día de niños, hombres y mujeres. Actualmente la mayor demanda se encuentra en la zona de la Meseta, Villa Ceferino, La Pacífica, Los Hornitos e Islas Malvinas.

En la provincia, la organización Libres del Sur tiene comedores en diferentes ciudades. La responsable de la red, Gladys Aballay manifestó que durante el último tiempo hay un alza en la demanda, y esto “tiene que ver con que las familias no alcanzan a comprar los alimentos de la canasta básica” y ante la falta, recurren a los comedores provocando que la demanda en los comedores incremente.

Según comunicó la referente, se está dando una nueva situación en estos espacios que tiene que ver con el perfil de personas que asisten en la búsqueda de alimentos. “Ahora no solo asisten personas en situación de calle y familias sin trabajo, sino que también comenzaron a ir familias con ingresos, pero no les alcanza. Siempre tuvimos población nueva primero niños en edad escolar, en pandemia hombres que se quedaron sin trabajo y ahora familia completa incluso con trabajos”, sostuvo.

"Son personas que nunca salieron a la calle a pedir"

La situación genera tristeza ya que “se trata de personas que nunca salieron a la calles a pedir”, también enojo, ya que “muchas apostaron a que con el cambio de gobierno su situación económica también iba a cambiar, pero no fue así y hoy no tienen para darle de comer a sus hijos”.

Previo a la pandemia la organización tenía alrededor de 70 espacios entre comedores y merenderos. Durante el confinamiento la demanda bajó a 30, pero ahora a causa de la situación económica de las familias se está experimentando una nueva alza. Actualmente tienen 60 espacios en toda la provincia.

La referente aseguró que los comedores “desde la pandemia vinieron a Neuquén para quedarse”, y esto también se da por el desarrollo de Vaca Muerta. “Muchos vienen con la esperanza de estar mejor, pero el alquiler y la falta de comida hacen que estés en situación de calle en muchos casos”, manifestó.

Los recursos para poder sostenerlo son escasos, una parte proviene de los aportes que realiza la provincia, y otra, a través de donaciones y colectas que realizan los referentes.

“Nacionalmente se cortaron los recursos que antes enviaban, este es un reclamo constante, pero no tiene respuesta. La provincia no tiene una directiva de disolver los comedores, por lo tanto ellos si hacen acompañamiento, pero muchas veces no está está ajustado a la demanda que realmente existe, y por lo tanto, no alcanza”, indicó.

Los insumos que más cuesta conseguir son los frescos: carne, frutas, verduras, y lácteos. Ante la falta de alguno de ellos, las cocineras se las ingenian para cocinar con el recurso que poseen, pero nunca dejan de proveer alimentos. Hoy la situación es difícil, e incluso aseguran que se trata del peor momento de los comedores ya que hay un 40% de espacios que dejaron de asistir a las familias por la falta de recursos, y otros están haciendo el esfuerzo como pueden.