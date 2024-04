Tras el escándalo, ex jefe de Defensa Civil fue reubicado

Este fin de semana, según trascendió se vivió una tensa situación en el Gobierno provincial, cuando la secretaría de Emergencias de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, ingresó a las oficinas a cargo del subsecretario del área Martín Giusti, (ex jefe de Defensa Civil) para solicitarle un inventario.

Como Ortiz Luna, no pudo ingresar a la oficina ubicada en Santiago del Estero y Belgrano, porque no tenía llaves, decidió junto a su equipo forzar las puertas de algunas oficinas que eran utilizadas como depósitos. Después del relevamiento, la funcionaria habría pedido el apartamiento de Giusti.

En cuanto al inventario realizado, se detalló que “se encontraron muchos bienes de capital no declarados, no inventariados, evidencia de manejos irregulares propios de la gestión previa. Además, no se encontraron insumos que figuran en el área, por ejemplos handies que tienen sus cajas vacías y no están”. Ante las irregularidades, se labró un acta.

Tras la polémica que se generó y por la mala relación que hay entre ambos que data desde hace varios años, el gobierno provincial a cargo de Rolando Figueroa, decidió sacar a Giusti de la secretaria y darle otro cargo bajo las órdenes del ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

Todavía no trascendió bien que puesto ocupará el funcionario con una excelente reputación en Neuquén, ya que el escándalo se mantuvo a puertas cerradas y desde el Ejecutivo no quieren ahondar en los detalles de la fuerte pelea entre Ortiz Luna y Giusti.