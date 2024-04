Afirman que no hay dónde albergar a personas en situación de calle

Neuquén no es ajena a la situación de extrema vulnerabilidad y a la creciente cantidad de personas en situación de calle. En ese sentido, desde Red Solidaria afirmaron que hubo un incremento de más de 270% de personas en situación de calle en comparación con el año pasado, si se tiene en cuenta la llegada de migrantes producto del "boom" de Vaca Muerta y que, cuando apenas arriban, se encuentran con una realidad distinta.

Esa "postal" está conformada por varones, mujeres y niños que, de acuerdo a las palabras de Rubén Lezcano, miembro de Aike del Limay y referente de Red Solidaria quedaron desprovistas del sistema laboral, familiar y habitacional.

En diálogo con el programa "Así Estamos" que se emite por Mitre Patagonia, Lezcano declaró: "Venimos trabajando ininterrumpidamente con personas en situación de calle en Neuquén. De hecho, este miércoles se hará una campaña solidaria y vamos a recolectar ropa de abrigo, frazadas y elementos indispensables para que las personas se protejan del frío". Seguidamente cuando tuvo que describir la tarea que realiza junto con la organización dijo que "no solo le entregan un plato de comida a la gente necesitada, sino que buscamos conocer sus historias. Lamentablemente hay falta de humanidad. Duermen como animales y han perdido la categoría de persona".

Cuando le preguntaron sobre qué ocurre con la intervención de organismos municipales y provinciales de Neuquén, Lezcano consideró que "están atados de pies y manos y no tienen dónde derivar a la gente. No existen lugar para albergar a las personas en situación de calle. El otro problema es que si algún funcionario interviene, le sacan los chicos".

Además, agregó: "desde octubre que no se le pagan los alquileres a las victimas de violencia de género. Si no pagan los alquileres de octubre hasta acá no pueden generar recursos. El Poder Judicial debería intervenir".