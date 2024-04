Planes de ahorro: clientes denuncian aumentos del 4.000%

En Neuquén, la inflación elevó los precios de las cuotas de los planes de ahorro que ofrecen las concesionarias de autos. A raíz de los altos precios, muchos clientes se mostraron indignados por las grandes sumas que están cobrando para poder adquirir un cero kilómetro.

Uno de los damnificados de un plan de ahorro de Volkswagen, Pablo Insulsa, explicó que ya lleva seis años tratando de adquirir su vehículo. Durante la pandemia debido a que no podía salir a trabajar porque es trabajador particular se atrasó en el pago de cuotas, pero las mismas luego fueron canceladas al tiempo. Sin embargo, desde la concesionaria le solicitaron el pago de una cautelar por los atrasos, hoy le resta saldar una parte. En total pagó 84 cuotas por un plan, pero hasta la fecha no adquirió el vehículo.

“En Neuquén no sabemos qué va a pasar. Hay mucha gente que está perdiendo su vehículo o ha dejado de pagar porque no se puede sostener. La gente está perdiendo su capital y las concesionarias le terminan mintiendo. Las concesionarias de Neuquén son culpables, mienten en las publicidades, y las cuotas no están atadas a nada, uno no sabe a qué corresponde el interés que paga”, sostuvo.

A raíz de esta problemática, en Neuquén un grupo de vecinos se agrupó para presentar una demanda colectiva en Defensa del Consumidor para obtener un resarcimiento por los incrementos indiscriminados.

La referente de los vecinos, Mabel Muñoz, explicó en radio AM550 que “hay una profunda preocupación e indignación por lo que están pidiendo las concesionarias por los autos que fueron adjudicados o sorteados a quienes están en esta modalidad de contratación. Los planes de ahorro están implementados hace muchísimo tiempo en la Argentina, pero desde el 2018 se produjo un desfasaje importante en los precios”, remarcó.

Ante esta situación, Muñoz explicó que presentaron una causa colectiva en 2019. Durante el 2020 la justicia administrativa que es defensa del consumidor multó a las empresas y se logró la sanción, sin embargo como defensa del consumidor no tiene el resarcimiento económico para el damnificado, el mismo se debe tramitar en la justicia civil. En este caso puntual se tramitó en el Juzgado Civil 5.

Como la demanda quedó en firme ante la justicia civil, eso habilitó a los damnificados a litigar en la justicia civil por daños, perjuicios y por intereses. “Si ya tenemos una sentencia administrativa firme, corresponde el paso civil para reclamar el resarcimiento”, manifestó Muñoz. Sin embargo, aún no hay respuestas.

Los damnificados denuncian que hay inconsistencia en el plan y la metodología, incluso abusos en los cobros. Explicaron que “a lo largo de un plan el aumento es de casi el 4000%”.