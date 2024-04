Preocupa el impacto del nuevo diseño curricular en las escuelas técnicas

Durante el 2023, arrancó la implementación del diseño curricular "Nueva Escuela Secundaria Neuquina" en los establecimientos educativos de Neuquén. El arranque se dio de forma dispar en algunos primeros de colegios del interior de la provincia. Este año, se oficializará en los segundos años de todas las secundarias de forma simultanea, según manifestó la ministra de Educación, Soledad Martínez. El proyecto fue impulsado en el año 2018, durante la gestión Cristina Storioni, en un trabajo en conjunto con integrantes de ATEN y de la Universidad Nacional del Comahue. Sin embargo, referentes de las escuelas técnicas denuncian que estos cambios no contemplan las necesidades de los estudiantes de las EPETs ni su propia idiosincrasia.

El presidente del Colegio Profesional de Técnicos de Neuquén (CPTN) junto al ex titular del Tribunal de Ética del Colegio de Técnicos en contra del nuevo diseño curricular.

Patricio Durán, presidente del Colegio Profesional de Técnicos de Neuquén (CPTN), abordó sus críticas hacia el nuevo diseño curricular con respecto a la enseñanza técnica en "Panorama" por 24/7 Canal de Noticias. Allí, enfatizó en la importancia de los talleres, "los cuales han sido desmembrados prácticamente en los últimos años". Según denunció, no cuentan con los insumos necesarios ni las herramientas adecuadas para que los chicos puedan aprender . En este sentido, sumó que muchas escuelas ni siquiera cuentan con prácticas profesionalizantes. Por otra parte, indicó que a los planes de estudios se le agregaron "materias blandas" en decremento de las materias más pertinentes: "No pueden sacar horas de matemática para enseñar música".

Gustavo Edelman, ex titular del Tribunal de Ética del Colegio de Técnicos, también se manifestó por el mismo medio y contextualizó que muchos docentes de escuelas técnicas formaron parte de la construcción curricular, pero que después "cuando se llevó a los papales" no se reflejó ese trabajo en conjunto. "No se puede nivelar de la misma manera que está proponiendo el diseño curricular a las escuelas técnicas con el resto de las escuelas", aseveró. El titular del CPTN, a su vez, aclaró que a ellos nunca los convocaron en los 8 años que estuvieron trabajando en el proyecto.

Problemas en la nivelación

Tiempo atrás, Marisabel Granda, vocal gremial de rama media, técnica y superior de ATEN, destacó a medios regionales que era la primera vez que había un diseño curricular unificado -ya que antes había más de 100 planes de estudios funcionando a la vez- logrando eliminar las equivalencias que rendían los jóvenes cuando se mudaban y se tenían que cambiar de escuelas.

Durán catalogó a esta medida de "inviable", ya que estudiantes pueden pasar de una institución a otra así no más: "No podemos mezclar peras con manzanas. Las técnicas tienen taller, tienen otras cargas horarias".

Asimismo, en marzo, docentes de escuelas técnicas de San Martín de los Andes emitieron un comunicado para expresar su "profunda preocupación y desacuerdo" por la nueva disposición del Consejo de Educación que habilita a estudiantes a pasar de año con hasta 6 materias previas. El presidente de Colegios Técnicos ejemplificó que un joven puede pasar en una técnica de primero a segundo con 18 previas y que después puede repetir lo mismo de segundo a tercero, sumando 36 previas: "Llegan a tercero, pero para pasar a cuarto año necesitan estar en cero. Entonces, claro, de primero a tercer año vos vas a tener repitencia cero".

El inicio del texto difundido por los docentes de SMA.

Si bien Durán sostuvo que el nuevo diseño no se ideó para acompañar a todos los estudiantes en la cantidad de materias que se agregaron, puntualizó que las técnicas fueron las más afectadas, ya que hay incertidumbre en cómo va a afectar a los futuros profesionales dentro de seis años. "Estamos alzando la voz y diciéndole al gobierno: por favor, revean ciertas cuestiones de este diseño curricular", solicitó Durán.

Insisten con la falta de infraestructura

Desde este sector sostienen que no se han construidos tantos establecimientos educativos correspondientes al crecimiento demográfico, lo cual implica que la demanda en el ámbito industrial con respecto a los técnicos disponibles no se cumple. Pero, a la vez que pidieron más escuelas (Rolando Figueroa declaró que son alrededor de 35 en toda la provincia), también demandaron que se equipen las que ya están funcionando. "En los talleres están trabajando en burbuja -como si estuviéramos en pandemia- porque no tienen los elementos para trabajar; o son muchos, y no los pueden tener a todos juntos", detallaron.

Ambos enfatizaron que la implementación del nuevo diseño le "baja el precio" a los técnicos de la provincia y que las empresas ahora tienen que formar a los egresados , ya que "así como salen, no les sirven". Edelman señaló que en su rol como presidente del Tribunal de Ética le toco ver errores cometidos por profesionales recién recibidos por "falta de conocimiento". Por este motivo, desde el Colegio de Profesionales Técnicos ahora están brindando servicios de tutores para evitar futuros inconvenientes.

"La formación técnica no solo está para Vaca Muerta"

Laura García, maestra mayor de obra y ex directora de la EPET 22 de Centenario, habló por AM550 y sostuvo que nunca escuchó discutir este nuevo diseño curricular, el cual se basó en cuestiones más "ideológicas". En este sentido, indicó que nunca convocaron a los estudiantes, los cuales tiempo atrás protestaron en el centro neuquino por el derecho a la repitencia. "Se olvidaron de los estudiantes", ratificó.

Patricio Durán, presidente del Colegio Profesional de Técnicos de Neuquén (CPTN), junto a Laura García, ex directora de la EPET 22.

Por último, aseguró que "la formación técnica no solo está para Vaca Muerta" y que hay una gran variedad de técnicos que influyen diariamente en la economía social neuquina. "Le han bajado la calidad y la excelencia de la formación técnica. Nosotros no lo vamos a permitir y vamos a seguir golpeando todas las puertas que sean necesarias para que esto se retrotraiga".

¿Qué dijo la ministra de Educación?

Soledad Martínez fue consultada sobre esto en "La Primera Mañana" por AM 550 y detalló que, en medio de la implementación del nuevo diseño curricular, se generaron "algunas condiciones particulares en los espacios físicos" y que "era necesario tomar una medida" que permita transitar la coexistencia de los dos diseños curriculares. Desde padres hasta docentes y alumnos vienen señalando la "sobrepoblación" en algunas divisiones. En este sentido, dijo que la nueva disposición va en pos de garantizar "el aspecto central de la educación" que es "mantener a los alumnos dentro del sistema".

Además, acotó que pueden contemplar "cualquier variante de mejora pedagógica, de propuesta de excelencia educativa" sólo en caso de que los estudiantes estén cursando. El ex titular del Tribunal de Ética del Colegio de Técnicos acotó que ya se reunieron con la ministra de Educación, quien les manifestó sus intenciones de "revisar" el diseño.