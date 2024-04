El interior neuquino se une en contra de la tasa vial

Este lunes Villa Pehuenia aprobó la tasa municipal Vial, Urbana y Sostenible que aumentará un 4,5% el valor de los combustibles. La iniciativa generó malestar en la comunidad ya que aseguran que pagarán el combustible más caro del país.

Uno de los vecinos, Dino Bellido, comentó que “el rechazo es general” ya que la aprobación encarecerá el precio del litro de combustible, y esto afectará directamente a otras tasas y a toda la población. Explicó que en la localidad el combustible no solo se utiliza para movilizarse sino también tareas que se realizan en lo cotidiano, como por ejemplo, cortar leña e incluso para abastecer a los grupos electrógenos que iluminan hogares.

Además, señaló que también incrementará el valor de los aceites lubricantes ya que la ciudad no posee una estación de bandera. “Actualmente el valor es un 40% más caro y ronda los 1400 pesos el diesel común”, manifestó.

En Zapala el presidente de la Cámara de Comercio, Osvaldo Rodríguez, manifestó que se oponen al proyecto ya que aseguran que no se justifica la existencia de un nuevo impuesto. “Estamos en una situación de crisis y la gente está agobiada por esta situación, agregar un nuevo impuesto no le hace bien al bolsillo de la gente. No nos parece coherente que declaren una emergencia vial”, expresó.

Agregó que “no se entiende el cambio ya que estas cuestiones a las que se están aspirando para mejorar ingresos y solucionar cosas, no se resolvieron en muchos años, y ahora han sobrevenido porque los recortes de Nación. Tiene que pensar recursos más creativos, pero hoy la única solución que encuentran es seguir sumando impuestos”, señaló.

Otro de los puntos que criticaron los vecinos, es que en la ciudad no hay transporte público, por lo tanto desconocían para qué se utilizará. Desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN) comunicaron que el objetivo es poder financiar obras urbanas que el ejecutivo necesita iniciar.

“Servirá para llevar adelante las bases de movilidad urbana y sostenible, para aportar recaudación propia para obras necesarias, para pavimentar calles, crear sistema de sendas, bicisendas, iluminación y conexión”, informaron.

También informaron que la aprobación de la tasa responde al pacto de gobernanza que firmó el intendente municipal con el gobernador, Rolando Figueroa. El lunes en sesión ordinaria el proyecto fue aprobado, y contó con el dictamen favorable de cuatro concejales y tres votos negativos, los últimos solicitaban que vuelva a comisión.

La tasa vial ya fue aprobada por Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Zapala, San Martín de los Andes. En Río Negro la primera y única ciudad que aprobó fue Cipolletti.