“Oscar” y la ayuda solidaria de Zapala para sacarlo de la oscuridad

Todos en la vida en algún momento podemos ser el milagro de alguien. Solo hay que estar dispuestos, poner amor, dedicación y confianza en Dios. Así lo pensó Gino Espinoza, un conocido peluquero y barbero de la “ciudad del viento”, quien al ponerse al tanto de la difícil situación e historia de vida de otro vecino de su pueblo no dudo ni un instante en dar una mano solidaria como tantas veces lo ha hecho.

Para ello utilizó sus redes sociales, donde tiene mucha llegada, para reflejar la historia de un hombre que está atravesando momentos de mucha oscuridad en su vida.

“Gente, alguien tiene una changuita para éste señor?. “Oscar”, caído en desgracia, ayer dejó el lugar donde vivía, le subió de $30.000 a $70.000 y no puede pagarlo. Se tiene que ir a dormir a la terminal, como anoche. Si alguien tiene un laburito, él está predispuesto. Contactar a mi celu: 2942 638186 yo le aviso y le damos una mano”, decía textualmente el posteó que rápidamente se hizo viral en la ciudad y de a poco le empezaron a llegar ofertas de trabajo.

"Oscar" en plena faena de poda.

“Gino, corazón de león”

Con esta frase muchos usuarios le agradecieron el gesto a Gino Espinoza quien es muy reconocido en Zapala por tener este tipo de gestos humanitarios con las personas y con los perros de la calle. Gino amor” lo llamaron también en su perfil de Facebook.

Hoy, en contacto con Mejor Informado. contó que la situación de “Oscar” va mejorando y que mucha gente le ha ofrecido trabajo y ayuda monetaria. Contó que fue una tarde agitada la de ayer con varias comunicaciones de gente queriendo ayudar al vecino. En este sentido refirió que “también se comunicaron familiares diciendo que es muy buena persona y tiene un lugar donde quedarse. Que las puertas están abiertas para que vuelva y haga una vida sana y sin sufrimientos. Solo tiene que estar dispuesto”.

Sin embargo Gino dio otros detalles que hacen a la difícil historia de vida de “Oscar”. “Primero lo golpeó muy fuerte la muerte de su madre y luego tuvo que soportar la muerte de su querido padre. Al parecer esas pérdidas cercanas lo afectaron mucho y eligió el peor camino: refugiarse en el alcohol y en las calles”, subrayó.

“Hay que vivir para servir”

La misma situación de oscuridad que vive hoy “Oscar” en algún momento le tocó al peluquero y barbero vivirla muy de cerca con familiares directos que también vivieron ese mundo y ese infierno de oscuridad y finalmente terminaron falleciendo en las calles. Tal vez ese mismo recuerdo hoy lo moviliza para lograr junto a su querido Zapala sacar adelante a este hombre como él lo definió “caído en desgracia”.

Según confió su propósito es que salga de la calle y que pueda recuperar su vida junto a su familia, que pueda superar su dolor y que vuelva a ser feliz. Gino, en otra publicación, en la mañana de hoy, detalló la ayuda que recibió “Oscar” a partir del posteo de este lunes. “Ayer hice una publicación pidiendo una changuita para " Oscar" un muchacho que a veces barre afuera de mi barbería y que hace 2 noches está durmiendo en la terminal. Bueno se comunicaron seis personas ofreciendo algunos trabajitos y algo más:

1- Hoy fue a una changuita por el Barrio de los Viales a las 9 a.m.

2- Ahora pasó por la pelu (estaba almorzando con su vianda) y 13:30 pasaban a buscarlo en auto otra chica para llevarlo a limpiar su terreno. Recién se acaban de ir.

3- Se comunicó una familia que vive a media cuadra de la comisaria 48, para darle una changuita y tal vez un espacio para dormir.

4- Otra chica (S.B.) me envió $10.000 para ayudarlo (quedamos en que se lo iba a ir dando de a poco)

5- Una mujer de nombre Kari, escribió para que vaya a limpiar su terreno.

6- Se comunicaron familiares de él contando que tiene abiertas las puertas de la casa para volver. Porque tiene problemas y no puede evitar beber. Está tratando de salir de eso. Ellos comentan que no tiene necesidad de estar sufriendo en la calle, pero decayó cuando sus padres murieron hace años y no se recupera de ese dolor. Le cuesta levantar cabeza”, dice textualmente el posteo efectuado hoy.