Proponen una auditoría sin costo en la UNCo

En las últimas semanas, el Gobierno Nacional puso como obligación primera auditar los fondos que se enviaron a las universidades. La idea es avanzar en la necesidad de transparentar el destino de las cajas. Según la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, el Estado nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires tienen la responsabilidad de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades. En su artículo 59, remarca que "las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional. A raíz de un dictamen de la Procuración del Tesoro que se dio el 28 de noviembre de 2022, se estableció que los controles de la Sindicatura General de la Nación no son aplicables a las universidades nacionales. Por eso, las auditorías internas están a cargo de cada institución que, en determinados casos, trasladan el detalle de sus cuentas a la Auditoría General de la Nación.

En diálogo con "La Primera Mañana" en AM550, el contador y exdocente de la UNCo, Claudio Oseroff, propuso hacer una auditoría sin costo y contó: "Planteé esto porque se puso en tela de juicio cuáles son los movimientos de los fondos de la universidad y creo que esto merece un análisis independiente. Obviamente la UNCo tiene sus instituciones de control, su auditoría interna y sus revisiones. Eso realmente indica que no siempre se hace como corresponde. La idea es simplemente darle transparencia a los actos que se realizan. Esto no tiene ninguna connotación política". Además, señaló que "mucha gente está dispuesta a trabajar en la auditoría, ya que somos hijos de la educación pública y se puso en tela de juicio la calidad de la enseñanza".

Luego, cuando le preguntaron sobre si esta iniciativa destinada al ámbito universitario apuntaría a convencer a aquella parte de la sociedad que mira con reojo esta situación, el profesional respondió: "Soy un ferviente defensor de la educación pública y me parece extraordinario lo que pasó ayer, excepto cuando se mezcló la política. No me gustó porque creo que se aprovecharon de una situación que surgió de los estudiantes y de los docentes. Creo que eso le quitó cierta entidad a la manifestación".

La propuesta será enviada al Rectorado y a la Facultad de Economía con el objetivo de darle transparencia a los actos de la UNCo.