Sin clases en la Escuela 207: Inaudi criticó a la ministra de Educación

Como consecuencia del incendio ocurrido en el galpón que pertenecía a Saturno Hogar, decidieron cerrar la Escuela Primaria 207 y el Consejo Provincial de Educación tomó la decisión de trasladar las actividades educativas al Centro Educativo Nayahue, con la salvedad de que todavía no finalizaron las obras de acondicionamiento. De ese modo, los chicos siguen sin tener clases y la fecha de inicio es una incógnita.

En diálogo con el programa "Así Estamos" que se emite por Mitre Patagonia, el titular del Consejo de Seguridad Ciudadana, Marcelo Inaudi, criticó a la ministra de Educación, Soledad Martínez, por la falta de dictado de clases de la Escuela 207 y señaló: "El intendente dio la orden expresa para que le demos solución a esto. Pero si no aparece nadie, si el banco no se hace cargo, si el Consejo Provincial de Educación o el Ministerio de Educación no aparece ante una escuela que está sin clases, nos haremos cargo para garantizar la seguridad de la escuela".

Además, el funcionario lamentó: "Desde el Municipio estaríamos dispuestos a afrontar los costos para arreglar el paredón que da a la escuela y asi garantizar la seguridad de los chicos. Hay que solucionar este problema y lo haremos por nuestra cuenta. Lamentablemente no apareció nadie de educación porque yo creo que es un conflicto que también los incluye a ellos, pero jamás aparecieron, así que esperemos arreglar esta situación en mediación".

También, Inaudi aclaró que "el intendente Mariano Gaido dio la orden para que la Municipalidad se haga cargo del paredón que da a la escuela y no aquel sector que se ubica frente a los nueve departamentos que la gente tuvo que dejar. Ahora, no vamos a mover un dedo si no nos autoriza el juez de Bahía Blanca. No queremos traer una solución que después traiga aparejado problemas legales para el Municipio. Nuestra idea es que los chicos comiencen las clases cuánto antes".

Luego, el funcionario comentó que estuvo reunido con los padres de la escuela y dijo que "ellos manifestaron su malestar por la falta de soluciones al dictado de clases. La cuestión no es tan sencilla porque es una propiedad privada, la Municipalidad no puede meterse a voltear y derrumbar todo porque sino tendremos problemas. Hay que tomar los recaudos legales, hay que tener la autorización del propietario y, sobre esa base, el Municipio está dispuesto a avanzar en la reconstrucción de eso".