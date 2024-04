Deuda de CALF: enojo de vecinos y gran rechazo de los concejales

Este jueves el Concejo Deliberante de Neuquén, rechazó el pedido de Audiencia Pública para derogar la ordenanza 14.646 que autorizó a la Cooperativa CALF a cobrar un proporcional a sus afiliados por la deuda que mantiene con la mayorista del sistema eléctrico CAMMESA.

Los concejales del oficialismo fueron los que marcaron la cancha en la sesión de hoy, con 7 votos a favor y 11 votos en contra por considerar extemporánea, la ordenanza no se aprobó porque creyeron que “el cuestionamiento de los vecinos no era pertinente para el debate y que son los ediles los que deben definir la coyuntura de lo solicitado”.

Las concejales Valeria Todero, Karina Rojo, del PRO y de Comunidad votaron a favor y realizó un despacho para que se llame a la Audiencia Pública, pero terminó caducada ya que hubo votos por mayoría para que la misma no se lleve a cabo.

“Los que rechazan la Audiencia Pública son los que impulsaron la ordenanza que agregó ítems por más de $7.000 que ponen en riesgo que las familias no puedan pagar su boleta de luz”, dijo Priscila Otton, de la izquierda durante el debate.

Por su parte, Nicolás Montero del PRO, afirmó que “las audiencias no son vinculantes, por qué no escuchar a un 6% del padrón de votantes”.

Desde el MPN, Santiago Galíndez , subrayó: “En democracia la única herramienta que no puede desaparecer es la de la participación y acá debatimos sí o no a la participación y no hay otra forma de ejercerla”.

En las dos horas de debate, estuvieron presentes los vecinos que recolectaron más de 13 mil firmas para que la Audiencia Pública se concrete. Al ver que por parte de los concejales neuquinos el rechazo fue contundente, se retiraron del recinto con insultos hacia las autoridades, quienes habían logrado ingresar, dado que antes del inicio de la sesión el acceso al edificio fue cerrado con llave.

Anteriormente les habían comunicado que tampoco podrían hacer uso de la banca de la comunidad, por lo que - de esta manera- la mayoría de los Concejales optó por anular los mecanismos de participación ciudadana vigentes en la Carta Orgánica Municipal.