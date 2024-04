Los vecinos quedaron afuera del Deliberante y no habrá audiencia pública

Un grupo de vecinos expresó su enojo este jueves en las puertas del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén ante la imposibilidad de ingresar al recinto donde los concejales en una sesión ordinaria votaron el rechazo a realizar una audiencia pública para el tratamiento de la ordenanza 14.646 que autorizó a CALF a cobrar un proporcional a sus afiliados por la deuda que mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).

La ordenanza autoriza a la cooperativa a incorporar en la factura de luz, el ítem del acuerdo que hizo CALF con CAMMESA para pagar la deuda en 96 cuotas.

Sólo unos pocos vecinos lograron ingresar al recinto antes de que se dispusiera el cierre del portón del edificio, lo que impidió la entrada de otro grupo presente en el lugar. El pedido de audiencia pública contó con 14 mil avales de vecinos de la ciudad.

Luego de dos horas de sesión, se impuso el rechazo a hacer una convocatoria, ya que se consideró que el cuestionamiento a la ordenanza que sumó items a la boleta de CALF no correspondía para el debate por "extemporánea". Fueron 11 los votos que consideraron esta posición de no llamar a audiencia pública con el fin de derogar una ordenanza, contra los 7 a favor de la participación ciudadana. De esta manera, la convocatoria al llamado a una audiencia pública no encontró eco en los concejales del oficialismo y de sus aliados. "El cuestionamiento de los vecinos no era pertinente para el debate y que son los ediles los que deben definir la coyuntura de lo solicitado”, argumentaron.

Las concejalas Valeria Todero (ARI) y Karina Rojo (Pluralistas), además de la izquierda, PRO y Comunidad votaron a favor de la audiencia. “Los que rechazan la Audiencia Pública son los que impulsaron la ordenanza que agregó ítems por más de $7.000 que ponen en riesgo que las familias no puedan pagar su boleta de luz”, expresó la concejala de izquierda, Priscila Otton.

Por su parte, Nicolás Montero del PRO, afirmó que “las audiencias no son vinculantes, por qué no escuchar a un 6% del padrón de votantes”.

Desde el MPN, Santiago Galíndez , subrayó: “En democracia la única herramienta que no puede desaparecer es la de la participación y acá debatimos sí o no a la participación y no hay otra forma de ejercerla”.Luego de la votación, el pequeño grupo de vecinos que asistieron al debate, se retiraron del recinto con insultos hacia las autoridades.

Entre los argumentos centrales de la postura que se impuso, un comunicado del Concejo Deliberante resaltó que los concejales consideraron que "la audiencia pública solicitada carece del carácter previo fundante del instituto". Además, aclaran los fundamentos del dictamen de mayoría, "el pedido se realizó para un objeto que no es posible realizar; a saber, la derogación de una ordenanza. Asimismo, se argumentó que debido a que se trata del cuestionamiento sobre una ordenanza -ley municipal-, excede el marco establecido por el Artículo 157 de la Carta Orgánica, que específicamente ha sido reservado a los actos administrativos, excluyendo en forma expresa a los actos legislativos".