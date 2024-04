Protección al consumidor apuntó contra la falta de información de las concesionarias

El incremento de las tarifas en los planes de ahorro provocó descontento entre los usuarios, quienes han experimentado aumentos en sus cuotas en los últimos meses. En Neuquén, un grupo de vecinos inició una demanda colectiva a través de Defensa del Consumidor, buscando obtener compensación por los incrementos que consideran injustificados.

Pablo Tomasini, director provincial de Protección al Consumidor, en diálogo con radio AM550, habló sobre la situación de los planes de ahorro y explicó que los incrementos en los precios se ven influenciados por las condiciones macroeconómicas, lo cual afecta directamente a las economías familiares.

Tomasini manifestó que la macroeconomía termina impactando en el consumidor todos días en lo cotidiano, como puede ser en el valor de alquiler o el valor de las cuotas de los planes ahorro. En el caso de los vehículos, aclaró que "no hay cuestiones que en los últimos meses hayan afectado su valor", pero de igual manera hubo aumentos significativos.

“El dólar está estabilizado, las agencias no están vendiendo gran cantidad de vehículos, en el mercado no aumentó la demanda, pero si se están exportando muchos autos. La demanda en Brasil crece, entonces nosotros los vecinos sufrimos la falta de regulación de la macroeconomía”, sostuvo.

Además, explicó que en las empresas se da otra situación que tiene que ver con la falta de información al cliente. Tomasini manifestó que “si bien por contrato, la letra chica dice que el valor del vehículo se va a ir corrigiendo en función del valor del vehículo”, las concesionarias no informan con anticipación los incrementos, por lo tanto, “ahí es cuando se violenta la relación de consumo, en el aspecto de la información”, señaló.

“Cuando está el contrato, lo que nosotros no podemos hacer es permitir que las empresas no informen correctamente a los usuarios respecto de esta situación. Nosotros intimamos, multamos a muchas veces a la empresa, se hace todo un trabajo con respecto a eso. El problema es que hay un desnivel en las relaciones de consumo; cuando alguien que va con la expectativa de comprar un auto, las empresas, usando ese gancho de que vos estás espiritualmente yendo a buscar un progreso, no te muestran la letra chica de los contratos, pero la letra chica de los contratos lamentablemente está”, manifestó.