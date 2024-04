Más de 140 municipales podrían perder sus puestos de trabajo

Trabajadores municipales de Loncopué se movilizaron este viernes por las calles de la localidad en reclamo de la renovación de 147 contratos de trabajo. Según informaron, los contratos vencen el 30 de abril, por lo que si no se renuevan, perderán sus puestos de trabajo.

El secretario general de ATE, Luis Huenten, informó que los trabajadores fueron contratados en el año 2023 y desde entonces cumplen funciones en la municipalidad. Como el contrato vence el 30 de abril, solicitan que se renueven a partir de mayo.

Ante el reclamo surgido, el lunes 24 de abril, la diputada Carina Riccomini tomó la iniciativa de presentar un proyecto en la Legislatura de Neuquén, con el propósito de indagar sobre la situación de los trabajadores afectados. En los fundamentos de la propuesta, manifestó preocupación, especialmente por tratarse de una localidad con una población reducida. La legisladora considera que dejar a decenas de familias sin ingresos, dadas las circunstancias económicas del país, es motivo de preocupación.

Además,solicitó información sobre la cancelación de becas. Denunció que muchos alumnos no podrán continuar con sus estudios al no contar con este beneficio económico. También pidió saber si la comuna avanzó con la entrega de 500 lotes linderos al río Agrio. Comunicó que el propio municipio aún no hizo entrega de los lotes urbanizados que ya fueron abonados por sus propietarios.