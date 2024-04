Recicladores no fueron recibidos y continúa la protesta

Recicladores y cartoneros que se desempeñan en la planta de reciclaje del Complejo Ambiental de Neuquén (CAN) en Neuquén protestan en la Municipalidad en reclamo por la firma de un convenio para no perder sus puestos de trabajo. Ayer, luego de una movilización, les habían anunciado que hoy les recibirían para la firma, pero no los atendieron.

Yanina Arrate, referente de la organización, comunicó que este viernes asistieron en el horario acordado, pero al llegar no los recibieron. Minutos más tarde les anunciaron que el convenio no estaba listo. Según manifestó la referente “ni siquiera estaban las personas que ayer se habían acercado para convocarlos”.

Anunciaron que hoy la movilización continuará hasta que se concrete la firma. “Necesitamos que se reconozca el trabajo que realizamos todos los días, rescatando toneladas de materiales que en lugar de ir a un pozo de entierro, son recuperados y vueltos a la industria”, expresaron.

Arrete comunicó que la medida responde a la falta de negociación por parte de la municipalidad. Señaló que “la firma se viene negociando hace más de un año" con Francisco Baggio, Subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, pero nunca llegan a un acuerdo. Con la firma del convenio la cooperativa se aseguraría los puestos trabajo, sino cualquier otra cooperativa podría sacarlas de la planta debido a que el convenio finalizó en diciembre y desde entonces no hay ningún contrato que regule su tarea.