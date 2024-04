Así quedaron los salarios de las empleadas domésticas en Neuquén

En dos tramos, el personal de empleadas domésticas terminó acordando un aumento salarial del 18% a cobrarse en el sueldo de abril (11% de incremento sobre el básico de marzo), mientras que el segundo (7%) se pagaría con los sueldos del mes de mayo. Tras el acuerdo a nivel nacional en el que participó la secretaria general del Sindicato de Personal de Servicio Doméstico de Río Negro y Neuquén Sonia Kopprio, valoró que la recomposición salarial se haya acordado antes del 30 de abril, fecha en que el Consejo del Salario decidirá el mínimo vital.

La dirigente sindical alertó a sus afiliadas y afiliados que sus respectivos patrones no pueden bajarles la carga horaria: "Si estoy trabajando ocho horas, no me pueden decir 'ahora vas a trabajar seis para bajar el sueldo', no se puede bajar el sueldo", aseguró en declaraciones radiales.

El personal de empleadas domésticas cobra además del salario básico, 30% por zona y 1% de antigüedad por cada año trabajado, por lo que con los aumentos del primer tramo asegurados, los honorarios a cobrar desde el 1º de abril quedaron así:

Tareas generales



Hora con retiro: $2170,50

Hora sin retiro: $2341

Mes con retiro: $266.163

Mes sin retiro: $295.970



Personal para tareas específicas



Hora con retiro: $2232,50

Hora sin retiro: $2717

Mes con retiro: $303.354

Mes sin retiro: $337.684



Caseros



Hora: $2341

Mes: $295.970



Cuidado de personas



Hora con retiro: $2109

Hora sin retiro: $2617,50

Mes con retiro: $295.970

Mes sin retiro: $329.828



Supervisor



Hora con retiro: $2617,50

Hora sin retiro: $2867,50

Mes con retiro: $326.518

Mes sin retiro: $363.704

Es importante destacar que estos son los montos mínimos establecidos por la paritaria. Las empleadoras y empleadores pueden acordar un salario superior al establecido en la paritaria.

Por último, es importante tener en cuenta que a estos valores se les suma un adicional del 30% por zona desfavorable en los casos que corresponda, así como el adicional por antigüedad laboral.