El misterioso atractivo bautizado con una estrofa de Jijiji de los Redondos

Neuquén tiene una magia que fascina, unos paisajes que enamoran y unos misterios que cautivan. En cada centímetro de la geografía provincial hay atractivos que se destacan por su majestuosidad, por su excelsa belleza y por su originalidad. Solo por citar uno al azar, el norte neuquino tiene a Los Bolillos. Son verdaderas maravillas naturales transformados en macizos de arena con color de otoño permanente y que fueron moldeados por la erosión del viento en un accionar de millones de años. Algo similar pudo haber ocurrido con una formación rocosa en el sur neuquino, precisamente en cercanías del lago Meliquina en San Martín de los Andes. En una de las orillas de este increíble lago de origen glaciar y entremedio de los bosques andinos patagónicos -formados especialmente por lengas y coihues- se encuentra otra imperdible creación de la naturaleza a la que un turista zapalino denominó simplemente como "Los ojos ciegos bien abiertos", parafraseando a la mítica canción “Jijiji” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Un rostro sin ojos en medio de la montaña

El atractivo turístico lleno de misterio se desprende de un pico montañoso y para llegar hasta su base hay que caminar entre 2 y 3 km según le contó a Mejor Informado el vecino zapalino Gustavo Eduardo Dalché. “Las fotos son de unas formaciones rocosas maravillosas que se encuentran muy cerca del lago Meliquina. A un par de kilómetros bajando el río y a mano izquierda”, indicó.

Esta formación natural se parece a un rostro sin ojos emergiendo de la espesa vegetación que lo rodea. “Deben tener algún nombre seguramente, yo lo desconozco. Sin embargo la bauticé cómo "Los ojos ciegos bien abiertos" como dice una parte de una canción de Los Redondos”, contó Gustavo.

Agregó además que “yo no entré a las cavidades, solo las vi desde abajo. Por lo que pude notar, sí tienen acceso. No se encuentran muy altas, por lo contrario, por lo que se ve se puede llegar con poca dificultad”. Sin embargo advirtió que a su parecer están en una propiedad privada por lo que estima que se debería solicitar autorización para ingresar.

Un lugar misterioso que merece ser conocido

Al consultarle a Gustavo Eduardo Dalché si hace mucho conoce la existencia de este particular atractivo de la ciudad cordillerana, dijo que “las cavidades las conocí hace unos 10 años atrás. Las conocí en una salida en familia y con amigos que viven en San Martín de los Andes. Yo vivo en Zapala pero cada tanto me doy una vuelta por esos bellos paisajes del sur neuquino”. Al consultarle por el nombre que se le ocurrió, dijo que “soy admirador de la banda y claramente Jijiji es el pogo más grande del mundo y de repente se me vino la letra a la memoria y me pareció que esa estrofa pegaba justo con lo que estaba mirando”.

A pesar que este medio consultó varias fuentes de la ciudad turística para obtener información sobre el sugestivo atractivo natural la búsqueda resultó infructuosa. Sin embargo hoy lo presentamos aquí y si algún turista o lugareño llega a sus cercanías no olvidar hacer un pogo en solitario y entonar a viva voz:

“…No lo soñé

Ibas corriendo a la deriva

No lo soñé

Los ojos ciegos bien abiertos

No mires, por favor

Y no prendas la luz

La imagen te desfiguró…”