Llancafilo apoyó la Ley Bases y dijo que "Neuquén no es rica"

En un debate caliente que durará más de 30 horas, en el Congreso Nacional los diputados están debatiendo la nueva Ley Bases y el paquete fiscal impulsados por el gobierno de Javier Milei. Entre los principales puntos, se encuentran: la reforma laboral, modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, privatizaciones de empresas, delegación de facultades al Ejecutivo y la reducción de las retenciones.

Alrededor de las 18:45 fue el turno de la exposición del diputado nacional de Neuquén ,Osvaldo Llancafilo, que había anticipado que iba a apoyar los artículos de la Ley de Bases, que dialogo en conjunto con el gobernador Rolando Figueroa, y con el ministro de Energía Gustavo Medele. Por eso, volvió a remarcar que “en el medio de esta grieta pretendemos defender los intereses de nuestra provincia porque vemos como muchas veces en estos discursos agresivos que se plantean, quedamos en ese fuego cruzado, porque creemos que para construir nuestra Argentina se necesita de consenso y estamos absolutamente convencidos qué tal cual ocurrió el 20 de diciembre de 2019 cuando este Congreso le dio los superpoderes al expresidente Alberto Fernández, corresponde también en este caso otorgar las herramientas al Poder Ejecutivo Nacional para que pueda llevar adelante a aquellas medidas que entiende van a gravitar en beneficio de la gente que es en definitiva lo que nosotros acompañamos”.

Al referirse a Vaca Muerta, Llancafilo remarcó que “yo vengo aquí a dar el ejemplo de Neuquén, porque junto Río Negro durante estos últimos 15 años, Vaca Muerta se convirtió en la segunda reserva de gas no convencional más importante del mundo, y la quinta de petróleo no convencional más importante del mundo, por eso somos desde el punto de vista energético un recurso estratégico no solamente para Neuquén sino también para el país”. En este mismo sentido, volvió a enfatizar que “desde nuestra provincia a partir de la modificación de la Constitución del año 94 de seguridad jurídica somos los dueños originarios de los recursos”.

El diputado de Neuquén, también habló de la producción récord de petróleo que hubo en la provincia en marzo de este año: “Si uno compara el primer trimestre del 2024 con el primer trimestre del 2023 uno puede ver un crecimiento de 19% de la producción de petróleo, pero está claro que esos recursos no ingresan en su totalidad la provincia, porque nos pagan el 12%, pero sin embargo eso impacta en el ingreso de divisas al país y también impactan las regalías que recibe la provincia, que se benefician miles y miles de trabajadores de operadoras y de empresas servicios del sector privado pero también las regalías y los ingresos brutos le permite a la provincia de Neuquén fortalecer el sector público porque de allí se pagan salarios a docentes a médicos a policías y se hace funcionar el Estado”.

Al hablar puntualmente sobre la economía de la provincia, Llancafilo recalcó: “No somos una provincia rica como algunos creen, somos una provincia rica en recursos de suelo gas y petróleo, en cuanto a nuestras bellezas naturales, pero saben que tenemos déficit social, porque la anterior gestión le quedó debiendo la provincia 120.000 millones de pesos en obras escolares, de los 400. 000 millones de pesos del fondo fiduciario para obras provinciales a Neuquén le tocó cero pesos el año pasado” y eso sucede “porque existe la presunción de qué Neuquén no tiene problemas de dinero, que es una provincia rica, pero tenemos rutas destruidas”.

Llancafilo, luego remarcó porque Neuquén va a apoyar la Ley de Bases: “Vamos a acompañar en general el proyecto de bases porque han mejorado notoriamente la redacción con respecto a los hidrocarburos y por eso hemos blindado Vaca Muerta con esta redacción y también porque han aceptado mantener el beneficio de la zona fría, porque hemos quitado en el artículo cinco ese fondo fiduciario que están conveniente para nosotros como provincia de Neuquén”. Y además solicitó que en la Patagonia “se pague una tarifa eléctrica más baja” y pidió por la integración de Neuquén y Río Negro en un tripartito por las concesionarias de las represas.

Sobre el final de su exposición, Llancafilo se refirió al paquete fiscal y al Impuesto a las Ganancias: “Tal cual ya lo he mencionado así como vamos a acompañar la Ley de Bases, decirles que en lo que hace la ley que contiene las medidas fiscales en lo que es el capítulo del Impuesto a las Ganancias, por una cuestión de coherencia y convicción, no lo vamos a acompañar porque el salario no es ganancia”.

Además, el diputado aprovechó la oportunidad para ir en contra de las autoridades de turno: “Hoy Argentina no es un país creíble en el mundo por su poca seguridad jurídica, por su inestabilidad política permanente, pero tampoco estamos haciendo bien las cosas desde aquellos beneficios que necesitan las clases trabajadoras”, subrayó Llancafilo. Por ese motivo, “yo pido desde Neuquén que haya dos fuerzas de la grieta, que tengan sentido federal cuando gobiernan porque cuando están en campaña, aquellos que son candidatos a presidente hablan del federalismo, de distribuir la riqueza, pero cuando gobiernan no son más federales, son unitarios”.

Al referirse a los problemas económicos que atraviesa el país, Llancafilo manifestó: “Entendemos que están mejorado los números de la macroeconomía pero también es cierto que la gente la está pasando mal; esto significa que esas medidas no están impactando en la microeconomía esto quiere decir que los argentinos están perdiendo en su salario, en su poder adquisitivo, versus la góndola. Pero también sabemos que muchos de esos argentinos tienen paciencia y están esperando que el Congreso pueda otorgar esas herramientas al Poder Ejecutivo”.