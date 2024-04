General Roca: ATE Río Negro acampa en la sede de Trabajo

Este miércoles desde las 6 de la mañana, ATE Río Negro montó una vigilia en las inmediaciones de la delegación nacional de Trabajo, que está ubicada en Tucumán y Avenida Roca, en pleno centro de Roca. El acampe es contra los despidos de 11.000 trabajadores de organismos nacionales y tiene un alto impacto en Río Negro.

El sindicato informó días que hubo cesantías en Parques Nacionales, Secretaría de Trabajo, Vialidad Nacional, ANSES, la Agencia Nacional de Discapacidad, Conicet, Secretaría de Cultura, ex Ministerio de las Mujeres, Centro de Acceso a la Justicia, Telam y Radio Nacional. Además del anuncio del cierre del INADI, el Centro De Referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Enacom e Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro explicó esta mañana que: “La medida se cumple en el contexto de una jornada nacional, ante los dichos del presidente Milei de despedir 70 mil estatales en todo el país, es una locura lo que dice. Hay ya 11 mil despidos en toda la Argentina”.

Agregó que “en el caso de Río Negro está confirmado el cierre de las oficinas de ANSES en Luis Beltrán, Conesa y Cinco Saltos. Son 36 personas despedidas que hace 10, 15 y 20 años que trabajan, no son ingresos políticos, son trabajadores que fueron precarizados hacia atrás. Son contratados precarizados que nunca fueron pasados a planta. No se echa a ñoquis, se echa a quien se les ocurre a ellos. No hay un ajuste a la casta, no distinguen si tiene antigüedad o buenas referencias".

