Padres piden recuperar días de clases perdidas por los paros en Neuquén

La referente de Padres Organizados por la Educación en Neuquén, Marina Smoljan, pidió recuperar los días de clases y expresó su preocupación por la situación educativa en la provincia tras los días de paro debido al conflicto salarial. En esa línea, dijo que los chicos se pierden muchas clases y se quejó de que, recién en los últimos días de abril, los chicos podrán contar con cinco días seguidos de período lectivo.

En diálogo con el programa "Así Estamos" que se emite por Radio Mitre Patagonia, Smoljan ahondó sobre su posición con respecto al conflicto educativo y sostuvo: "Nosotros fuimos a hablar con la ministra de Educación y la pregunta concreta fue: ¿cómo se van a recuperar los días de clases? ¿Cuál es el plan? Porque si hablan de garantizar 180 días, como dice la ley, que se comprometan en el Consejo Federal de Educación. Hace muchos años que esto viene así y el problema es que no hay un plan para la recuperación de las clases".

La referente de Padres Organizados alargó su línea argumentativa y dijo que "se armó un calendario poco honesto porque no solo no tiene 180 días el calendario escolar, sino que ahí, dentro de esos 171 días, se contemplaba el Día de la Mujer como un día de clases que da el gobernador. Incluso se contemplaba que el 4 de abril sea un día de clases, pero hace 17 años que no hay dictado de nada. El cuerpo Colegiado como así también los representantes gremiales deberían ser honestos".

Luego del conflicto con el gobierno provincial, ATEN llevará a cabo un paro este jueves para conmemorar el asesinato de Carlos Fuentealba, en Arroyito, en 2007.

Críticas al sistema educativo de Neuquén

Smoljan también aprovechó la ocasión para subrayar las falencias del sistema educativo y manifestó: "El futuro de la provincia está en juego. El mundo hoy está discutiendo la inteligencia artificial, cómo va a influir, qué es lo que va a cambiar, todo se está volviendo muy disruptivo. Nosotros no estamos logrando ni siquiera enseñarles a leer y escribir". Además, añadió que "a nuestros chicos no les estamos enseñando comprender un texto, ni mucho menos razonar. Entonces nosotros vamos para atrás, mientras el mundo va hacia adelante a pasos agigantados. Y en esa diferencia nos estamos llevando puestos los chicos su futuro".

Sobre el rol puntual de las escuelas en la actualidad educativa neuquina, dijo: "La escuela pasó a ser una bolsa de trabajo sin la función primordial de enseñar a los chicos y por eso las horas se terminan discutiendo en la mesa salarial".