Estación Espacial China: Neuquén pidió "transparencia y seguridad jurídica"

En el mismo día que Milei realizó una conferencia de prensa con Laura Richardson, jefa del Comando Sur, para fortalecer su alianza estratégica con los Estados Unidos, el Gobierno de Neuquén respaldó la decisión del gobierno nacional de controlar eventualmente la base china ubicada en el paraje Quintuco, cerca de Bajada del Agrio.

"De frente a la sociedad argentina en general y la sociedad neuquina en particular, deberán realizarse -de ser necesarios- todos los controles pertinentes por parte del Gobierno nacional argentino", indicaron en un comunicado, señalando que sería "para asegurar el cumplimiento efectivo de todos aquellos ítems incluidos en los acuerdos y garantizar, al mismo tiempo, que no existan posibilidades de ninguna actividad que no se encuentre debidamente contemplada".

El Gobierno neuquino sostuvo que es "imprescindible" garantizar la seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos y acuerdos establecidos. El proyecto se firmó el 2012 en un acuerdo tripartito entre la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y la provincia. En 2013, comenzó la construcción; 2015, iniciaron las tareas de montaje; y en el 2017, empezó a funcionar la antena.

Leticia Esteves, secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de Neuquén, mencionó que el Estado provincial tiene "un inquebrantable compromiso de transparencia con la sociedad toda y este caso no escapa a esa premisa".