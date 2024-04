La situación en los Hospitales de Río Negro “es crítica”

Luego de que este martes que se realizará un abrazo simbólico organizada por la Asamblea Multisectorial en el Hospital de Cipolletti, Río Negro, donde los profesionales de la salud reclamaron por mejoras en los honorarios y por la adecuada provisión de medicamentos e insumos, los empleados volvieron a solicitar la recomposición salarial.

En dialogo con Mejor Informado y 24/7 Canal de Noticias, el secretario de Asuntos Legales de ASSPUR, Santiago Cayupán, explicó que “en los hospitales de Río Negro están en una situación análoga, ya el 80% de los trabajadores de salud están por debajo de la línea de la pobreza, por eso solicitamos salarios que ronden los $700.000”.

Sobre la oferta que les hizo el gobierno provincial en la negociación de paritarias, Cayupán, aclaró que “está por debajo de lo que esperaban, porque pusieron un piso de $500.000, ósea $200.000 abajo del piso que nosotros pretendemos”.

Con respecto a los insumos del Hospital de Cipolletti, el secretario aseguró que “está en un estado crítico, a pesar del anuncio que hizo el gobernador Alberto Weretilneck, dijo que invirtió en compra de medicamentos $7.500 millones, porque siguen los faltantes de cosas esenciales”. En este sentido, dijo que “la provincia no está destinando los recursos donde debería hacerlo”.

En este marco, remarcó que el reclamo no solo se debe “a la mejora en los salarios, sino también de las condiciones laborales que existen” en toda la provincia de Rio Negro. Para finalizar, Cayupán, indicó que “ven que hay plata para muchas cosas, pero no así para la educación y la salud, ya que hay muchos pacientes que deambulan desde los centros periféricos y no reciben la atención adecuada”.

“Nosotros queremos trabajar normalmente, para eso nos formamos, no para estar realizando movilizaciones o asambleas de forma continua”, aclaró y para finalizar expresó que “hay 27 hospitales de Río Negro que se encuentran haciendo medidas de fuerza”.

Mirá la entrevista completa: