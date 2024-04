Llancafilo: “No necesitamos una ley para penar el adoctrinamiento, necesitamos financiamiento”

Durante los últimos días trascendió que el Gobierno Nacional pretende modificar la Ley de Educación para “penar el adoctrinamiento en las escuelas”. El anunció realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, despertó posiciones a favor y en contra. Hoy el diputado nacional por Neuquén, Osvaldo Llancafilo, en dialogo con MEJOR INFORMADO, manifestó que el gobierno está tomando de manera superficial el debate por la educación y que a través de sus declaraciones están inculcando la grieta nacional.

El diputado explicó que la discusión debe ser más profunda y no debe pasar por una ley que prohíba el adoctrinamiento, sino que debe debatirse en términos integrales. En este sentido, explicó que debe contemplar el financiamiento no sólo en infraestructura, sino también el recurso humano docente y no docente, calidad laboral, las partidas de refrigerio, días de presencialidad, entre otros aspectos.

“Se está tomando con ligereza un tema que requiere una discusión de fondo. Estamos asistiendo a un debate que propone el gobierno con una discusión de la grieta. Vemos como actúa cada uno en su discurso, incluso por parte del presidente los discursos vienen teñidos de política”, señaló. En este punto remarcó que las leyes dicen claramente que “la escuela pública primero tiene que ser libre, gratuita, laica y sin dogmas; ni religiosos, ni políticos”, precisó Llancafilo.

También, aclaró que el debate debe ponerse en el Consejo Federal de Educación que tiene representación en cada una de las provincias, “no se requiere de una ley”, expresó.

Además, el diputado se refirió a la situación en la provincia y señaló que Neuquén tiene siete convenios para la construcción de escuelas provinciales de educación técnica (EPET) en Centenario, Zapala, Rincón de Los Sauces, San Patricio del Chañar, pero hoy no hay definiciones por parte del Gobierno Nacional, por lo tanto, no se puede avanzar.

“Hoy necesitamos ese financiamiento para avanzar en obras y brindar educación de calidad, no perder el tiempo en discutir una ley. Hoy el sistema educativo tiene una gran deuda con los chicos, y creo que todos tenemos que abogar para que eso mejore”, sostuvo.