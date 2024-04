"No hay médicos" en la guardia del hospital de El Chañar

La crisis económica agravó la situación de muchos hospitales de Neuquén. Este viernes el hospital de San Patricio del Chañar comunicó que no habrá atención en las guardias ya que no hay médicos.

El concejal del bloque FreNuNe, Jhonatan Lagos, habló sobre la situación por la que atraviesa el hospital y señaló que es crítica. No solo faltan insumos, sino también personal. En este sentido, fue criticó la gestión del ministro de Salud, Martín Regueiro ya que aseguró que el plan de acción que propone salud no llegó a ciudad.

Lagos explicó que durante 2023 presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para que se apruebe la Emergencia Sanitaria, entendiendo que estaban con faltantes de médicos, sumado a insumos. “Se aprobó el proyecto por unanimidad y a la semana llegó el ministro de salud Martín Regueiro y prometió un plan de acción que a la fecha no se ha cumplido”, expresó.

La situación preocupó no solo a las autoridades sino también a la comunidad, ya que los vecinos que acuden a las guardias y atenderse no lo pueden hacer en la localidad y el hospital más cercano es en Centenario a 40 kilómetros de la localidad.

En el pasado, el hospital contaba con seis médicos en su plantilla, en la actualidad, pero la falta de inversión ha llevado a que actualmente solo quede un médico trabajando en el centro de salud.

El concejal informó que, aunque el médico sigue brindando atención a los pacientes, no puede realizar turnos de guardia debido a que aún no ha recibido su remuneración, por lo tanto, el servicio en la guardia quedó suspendido. Anticipó que están armando un plan de lucha, pero aún no comparten la decisión de la asamblea.