El Gobierno nacional "inspeccionará" la base china en Neuquén este lunes

La base que China tiene en la provincia en Neuquén instalada y funcionando desde 2017 es un tema que siempre provocó debates y suspicacias, aunque con el interés del presidente Milei de alinearse explícitamente a Estados Unidos ahora se convirtió en un tema de interés (inter)nacional. Sin ir más lejos, el tema entró de lleno durante la visita de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur norteamericano que vino al país esta semana para reunirse con funcionarios nacionales y el propio presidente de la República.

Según publicó el diario La Nación, fuentes del gobierno nacional deslizaron que el tópico base china se conversó entre estadounidenses y funcionarios del gabinete aunque no puntualmente con el libertario, quien recientemente viajó a Ushuaia para recibir a la general. Esta mañana, el mismo medio aseguró que "el Gobierno inspeccionará la base china este lunes", que lo harán "ante la inquietud de Estados Unidos" y que el gesto es una "señal más del alineamiento de Milei con Occidente".

De acuerdo a lo publicado por La Nación el viernes, lo que se haría "es una visita, como trascendió y está previsto desde hace tiempo", y remarcaron que sería "una visita y no una inspección". Sea la forma en la que se dé, afirmaron que lo realizará la Agencia Espacial Nacional en manos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Por la tarde del viernes, el Gobierno de la provincia de Neuquén publicó un comunicado reafirmando que sus objetivos son "asegurar la transparencia y garantizar la seguridad jurídica", por lo que "de frente a la sociedad argentina en general y la sociedad neuquina en particular deberán realizarse –de ser necesarios– todos los controles pertinentes por parte del Gobierno nacional argentino para asegurar el cumplimiento efectivo de todos aquellos ítems incluidos en los acuerdos y garantizar, al mismo tiempo, que no existan posibilidades de ninguna actividad que no se encuentre debidamente contemplada".

Además, el Gobierno provincial sostuvo que es "imprescindible" garantizar la seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos y acuerdos establecidos. El proyecto se firmó el 2012 en un acuerdo tripartito entre la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y la provincia. En 2013, comenzó la construcción; 2015, iniciaron las tareas de montaje; y en el 2017, empezó a funcionar la antena.

Leticia Esteves, secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de Neuquén, mencionó que el Estado provincial tiene "un inquebrantable compromiso de transparencia con la sociedad toda y este caso no escapa a esa premisa".