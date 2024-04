Exclusivo: Nicolini, y la "nueva seguridad" en Neuquén

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad en la provincia de Neuquén, se pusieron en marcha planes para la construcción de nuevas comisarías. Conscientes de la necesidad de una mayor presencia policial y una respuesta más eficiente a las demandas de la comunidad, las autoridades tomaron medidas concretas para ampliar las capacidades penitenciarias y mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad. En una entrevista exclusiva en el programa "Ahora o Nunca" que conduce Rubén Boggi en 24/7, el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, brindó detalles de estos proyectos y su impacto en la seguridad ciudadana, así como las expectativas de una mejora significativa en la protección de los habitantes de Neuquén.

¿Por qué es tan difícil garantizar el servicio de seguridad, no solo de Neuquén sino de la Argentina?

Yo creo que son varios factores, lógicamente. No pasa solamente por temas de la policía o de las fuerzas de seguridad. Creo que es un tema en el que está involucrada la educación como también la situación económica, socioeconómica y cuestiones culturales. Agregaría los consumos problemáticos, también Lamentablemente, en nuestro país hemos sufrido a lo largo de los años una decadencia en esas áreas. Alcohol, drogas, creo que todo eso confluye para que haya aumentado en forma significativa los índices de delincuencia y de inseguridad en nuestro país. Sumado a la escasa inversión en materia de seguridad, cierta disminución en algunos procesos de capacitación de fuerzas policiales y demás fuerzas que es un proceso de años.

Se ve en la seguridad, como en otros rubros de los servicios que presta el Estado y de cómo se organiza la sociedad en general, una recurrencia de problemas que mejoran o empeoran según ciclos sociales, económicos y políticos en la Argentina. Lo que no se ve es que haya un aprendizaje de la experiencia que tiene el país en cuanto a su largo trajín institucional. ¿Esto es así o es una sensación que tengo ahora, por ejemplo, que hay una dificultad en aprender de la propia experiencia?

Sí, comparto, totalmente. Y nos vamos también acostumbrando a ciertas situaciones o a ciertas cuestiones que no son comunes, que no tendríamos que acostumbrarnos. Yo me acuerdo cuando era chico, no es que dormíamos con las puertas abiertas, pero andábamos en bicicleta por la calle, tranquilos, jugábamos en las veredas, situaciones que hoy en día cada vez se han ido dificultando más, no solo en Neuquén, sino en todo el país, y no es normal, y nos acostumbramos a que sea normal. Vemos como normal tener que vivir tras las rejas, adquirir perros por cuestiones de seguridad, alarmas, cosas que hace varios años no existían.

¿Le sirve al Estado esto de que haya como una conciencia ciudadana de que hay que cuidarse?

Sí, la prevención es fundamental. Si nosotros como ciudadanos no nos cuidamos, mucho menos nos va a poder cuidar la policía o el Estado. La principal y la primera seguridad es la que nos tenemos que brindar nosotros mismos. Por eso desde el Ministerio hemos creado un área especial, la Subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, para ayudar a los vecinos, para capacitar, para colaborar en todo esto, en este proceso que va desde, tener cuidado al bajarse el auto, chequear la manija, no solo apretar el botoncito del control remoto por el tema de los inhibidores, que hacen a la prevención. Queremos apuntarle al tema de los ciberdelitos, los fraudes informáticos, que cada día va avanzando más la delincuencia en distintas materias y nosotros como ciudadanos tenemos que prevenirnos. No hay policía o fuerza de seguridad que pueda protegerme a mí estando en mi casa con mi celular o con la computadora, haciendo una transacción bancaria.

Esto de haber inaugurado un centro de monitoreo con una cantidad muy importante de cámaras, ¿contribuye a esa prevención?

Sí, lógicamente. Nosotros apuntamos a que la videoseguridad, como se la conoce, principalmente apunte a eso, a la prevención. Se han inaugurado más de 1.300 cámaras en Neuquén Capital y en distintas localidades de la provincia. Hemos tenido oportunidad de inaugurar en Vista Alegre, Senillosa y Plottier, numerosas cantidades de cámaras para eso, justamente para tener un monitoreo en tiempo real que permita a los operadores, que están también capacitados y son policías, estar monitoreando y viendo situaciones que pueda llamar la atención.

¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, yo soy operador de la policía en el centro de monitoreo y veo una situación en una determinada esquina. ¿Qué tengo que hacer?

Se comunica al supervisor, que está en el mismo espacio físico, que es el que monitorea todos los centros de operaciones que tiene cada uno de los operadores, y ese operador se comunica inmediatamente con los centros de radiofrecuencia para que se comuniquen con el móvil policial que se encuentre más cercano a ese lugar para que acudan formalmente. Ya sea móvil vehículo, bicicleta, moto o personal policial de a pie, lo que esté más cerca, para que se haga presente.

Otra cuestión que la gente todo el tiempo comenta es la de ver a la policía patrullar, que no tienen las patrullas suficientes. Tengo entendido que hay un proceso de compra a través del sistema de leasing de más automóviles para patrulleros de la policía de Neuquén.

Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía, con el Banco Provincia de Neuquén, en la adquisición de más de 200 vehículos, entre camionetas, autos y motocicletas para tener mayor presencia policial y mayor rapidez y mayor celeridad de respuesta a este tipo de llamadas.

Para Nicolini, la manera de educar a los oficiales tiene que modernizarse.

¿Hay una estimación de cuál sería el número óptimo de patrullas que habría que tener?

El problema que tenemos nosotros en Neuquén Capital, a raíz de este crecimiento que hablabas, las comisarías han quedado con áreas territoriales muy grandes, entonces depende mucho de eso también. Hay determinadas comisarías que van a necesitar más móviles para cubrir un mayor radio de territorio y otras menos. Pero también queremos avanzar en eso, en la creación de nuevas comisarías.

¿Se piensa también en sedes policiales nuevas para achicar el radio?

Para achicar el ámbito territorial, claro.

¿Y cantidad de policías hace falta más de las que hay?

Sí, siempre hace falta. Nosotros en la actualidad tenemos alrededor de 1.780 efectivos en todas las fuerzas. Lo que hace el servicio penitenciario, lo que es bomberos, seguridad, en todos los distintos ámbitos que abarca la policía. Pero sí, nosotros siempre necesitamos más y siempre queremos que haya más y vamos hacia eso. Aprovecho para comentarte que ahora está justo el periodo de inscripción para la captación de nuevos cadetes, que en breve, a mediados de abril, se van a iniciar las clases para una nueva camada de cadetes.

¿Cómo está el sistema educativo de la policía actualmente? ¿Qué se necesita? Yo entro a la policía hoy, ¿cuánto tiempo voy a estar en la escuela para salir a prestar servicio?

Los suboficiales son cuatro meses de una formación básica y salen, lógicamente siguen aprendiendo permanentemente. Para los oficiales el curso es más extenso, alrededor de un año para ingresar al grado de oficialidad. Y lo que hace a los planes de estudio tenemos que modernizarlos. Son obsoletos, no son cosas que estén mal, pero lo que hablábamos recién, los nuevos delitos, las nuevas tecnologías, hay que modernizar constantemente. Tanto a los nuevos policías como a los que están en la comunidad. Pretendemos que se especialice el que ingresa y se dedica a narcóticos o a la división antinarcóticos, que tenga toda su trayectoria en antinarcóticos y que se pueda retirar o que el día de mañana llegue a la máxima autoridad en esa división y no ir cambiando de uno a otro como por ahí tal vez ocurre, que no está mal tampoco, pero sí queremos hacer hincapié y queremos hablar de eso, de capacitarse y hacerse especialista en algo.

Otro tema que me interesaba ver así rápidamente es el de la utilización de menores de edad para cometer violencia. Que se ha hecho una costumbre y hay rubros delictivos como el narcotráfico, que lo tiene como un método desde siempre. Y que se vio con crudeza lo que pasó en Rosario con el asesinato del playero, que fue un chico de 15 años y que lo ejecutó como un sicario profesional. Esto provocó rápidamente el debate de bajar la ley de la edad para la ley de imputabilidad. ¿Cómo se considera esta realidad concreta?

Es una realidad lamentable que los delincuentes se han dado cuenta de eso y utilizan como herramientas a estos chicos. Pero yo creo que, es una opinión personal, acá no quiero involucrar a nadie, ni es palabra autorizada ni comprometida de nadie. En lo personal, creo que no se soluciona con encerrar a un chico. Por más violento que haya sido el delito, creo que es una cuestión de educación. Los chicos tienen que estar en la escuela, tienen que estar educándose, tienen que estar recibiendo los tratamientos y las cuestiones que tiene un chico.

¿Lo han charlado en el gobierno, en el gabinete, esta relación entre seguridad y educación?

Sí, seguridad, educación, consumos problemáticos, asistencia también, porque la verdad que hay muchas personas que se encuentran en situaciones lamentables, difícil acceso al trabajo, difícil acceso a la educación. Entonces todas estas políticas que se están trazando desde el gobierno tienen que ver con esto. No son compartimentos estancos, ni la seguridad, ni la educación, todo tiene que ver con lo mismo. El plan de becas que ha alargado en el mes de enero tiene que ver con esto, que los chicos que tal vez no tienen las oportunidades económicas de estudiar vuelvan a la escuela, estén en la escuela, puedan terminar su primaria, su secundaria, hasta la universidad. Entonces eso sumado desde el Ministerio de Salud, la atención de consumos problemáticos, de adicciones es todo un trabajo en conjunto, interdisciplinario, que somos optimistas en que vamos a llegar a buen puerto.

¿Ha recorrido ya la provincia observando las realidades de las distintas ciudades de Neuquén?

Sí, he recorrido bastante pero no todo. Y cada cual con sus particularidades, lógicamente, con sus problemáticas lo mismo que los barrios de Neuquén, cada cual con sus problemas propios. Pero, en general, el reclamo es el mismo, es similar a lo que me decías al principio. Mayor presencia policial, mayor cantidad de móviles, videocámaras. Yo creo que se ha tomado conciencia de la importancia de las cámaras. Entonces, todos los intendentes nos reclaman que llevemos cámaras a su localidad o que aumentemos la cantidad de cámaras en existencia. Pero sí, todo tiene que ver con eso y estamos trabajando y apuntando a mejorar en ese sentido, principalmente.

Matías Nicolini y Rubén Boggi en el programa "Ahora o Nunca"

¿Qué es lo que se está haciendo en la provincia? ¿Es posible una mejora? ¿Cómo se mide? Hay estadísticas, ¿no? Una forma de medir si hay mejoras o no. ¿Cuántas cosas hay que tener en cuenta para decir, estamos mejor?

A ver, si soy optimista al respecto, sí. Sino, no estaría sentado en este lugar. Porque la verdad que con todo el equipo le estamos metiendo. Lógicamente, ocurren sucesos lamentables que a uno lo ponen mal y te hacen sentir muchas veces que volvés a foja cero. Pero sí, más allá del frío dato estadístico, que es importante, lógicamente, para tenerlo en cuenta, yo apunto a que los neuquinos podamos caminar y transitar nuestras calles sintiéndonos seguros, y mucho más sintiéndonos seguros de las puertas adentro de nuestras casas. Tener la tranquilidad de que podemos estar disfrutando, estar viendo televisión, estar cenando con nuestra familia, y no tener que estar con el alerta o con esa sensación de que tal vez nos pueda pasar algo. Entrar tranquilos del auto a nuestra casa. Bueno, eso sería para mí un indicador de que realmente las cosas han mejorado.

Volviendo a la cuestión técnica de cómo se trata el tema seguridad en el Estado y en el equipamiento de la policía, la preparación de los cuadros policiales y demás. ¿Consideran ustedes que Neuquén haría falta, por ejemplo, equipar a la policía con armas no letales como se ha impulsado recientemente, por ejemplo, en Buenos Aires?

Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad que está latente, no está descartada. Incluso hay un proyecto de ley en la legislatura presentado por el legislador Bermúdez. Es una herramienta útil, nosotros la hemos estudiado en el Ministerio para determinadas cuestiones donde no es necesario el uso de un arma letal. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, consumo problemático, una persona exaltada o excitada por un consumo de algún estupefaciente es una herramienta útil esa tal vez para tranquilizarlo, para inmovilizarlo en el momento, para que deje de realizar determinados actos que puedan poner en peligro la vida de terceros o su propia integridad.

Bueno, ahí usted tocó un tema que tiene que ver con la seguridad, pero también con la salud pública, que es el tema de los consumos problemáticos, adictos que están permanentemente en posibilidad de tener un brote psicótico y que encima algunos están en situación de calle. Hay temas emblemáticos aquí en Neuquén con un personaje que se ha hecho famoso respecto de estas situaciones y que aparentemente no son de la salud pública. No tienen una fácil solución porque hay leyes que permiten algunas cosas y no permiten otras y contraposición con la solución práctica que a veces tiene o necesita una situación. Esto también se está considerando, ver si hay que cambiar alguna ley, si hay que adecuar este trabajo interdisciplinario que hay entre educación, salud y seguridad propia.

Sí, lógicamente, eso hay que trabajarlo interdisciplinariamente con salud. Pero en concreto lo que hace referencia es la ley de salud mental, que es una ley nacional. Sí. Es dictada por el Congreso de la Nación.

Bastante controvertida últimamente.

Bastante controvertida con ciertas limitantes ante este tipo de situaciones como la que describías respecto a internaciones. En caso de una internación involuntaria, el hospital en 24 horas tiene que solicitar autorización al juez, juez de familia, quien tiene que autorizar la internación o no.

Le pregunto porque hablé con una madre por radio, que tiene un hijo adicto, desde los 15 años. Ahora tiene 22 y está en situación de calle y pide, por favor, que se le solucione el problema porque ella no puede vivir tranquila con el hijo en esa situación y choca permanentemente contra esto, ¿no? Ella quisiera internar a su hijo y no puede. El chico se opone. Él ya es mayor de edad y entonces no puede. Y dice que se está juntando con otras madres que tienen el mismo problema. Me parece que es una situación que ya deja de ser individual para formar parte de un grupo social que sufre el lamentable avance de los problemas de adicciones, ¿no?

Sí, inclusive no es un problema tampoco de las clases humildes, de personas. Es transversal. Es una problemática tremenda. Pero bueno, por lo que tengo entendido, hay proyectos de modificación de esa ley. Tal vez el Congreso de la Nación avance en ese sentido y a la brevedad podamos tener algún tipo de herramienta más permeable al respecto. Pero bueno, es un tema de salud pública. Un tema que estamos también tratando con el ministro Regueiro. El tema interdisciplinario de salud es el tema de salud mental y del uso de drogas lícitas en las unidades de detención. Tratar, analizar por qué consumen determinados tranquilizantes o determinadas sustancias los internos, si son necesarias, si no son necesarias.

Para Nicolini, la delincuencia juvenil es un problema de educación

¿Se ha transformado en un problema esto?

Sí, sí, es un problema. La persona que está en situación de detención, transitando una condena, tiene que resocializarse para volver a formar parte de la ciudadanía, para volver a trabajar, en caso de que tenga una familia, para reincorporarse a ese seno familiar y tiene que hacerlo de la mejor forma posible, y si ha estado durante varios años consumiendo sustancias o consumiendo tranquilizantes o algún tipo de narcótico en la unidad de detención no es lo mejor, no es lo más recomendable. Entonces por eso vamos a iniciar un procedimiento desde salud, un seguimiento médico a cada uno de los internos para determinar sus dolencias, cuáles son sus problemas y qué medicación realmente necesitan para tratar su problemática. Me parece que es un tema importante y que forma parte también de la cuestión carcelaria que estamos viviendo y de la emergencia también.

Que es un tema aparte, porque en cuanto a capacidad de cárceles, que en todo el país está como colapsado, el sistema, acá también, y después condiciones de esos lugares de detención.

Sí. Hay que ampliar la capacidad porque hemos tenido un crecimiento demográfico importante en la provincia de Neuquén. Otro elemento que nos ha incrementado mucho la cantidad de detenidos es que ya se cumplen en enero de este año 10 años de la implementación del Código Procesal Penal de Neuquino, que es innovador en un montón de cosas, inclusive el juicio por jurado, pero es muy rápido también. Es un proceso muy rápido, que rápidamente tenemos condena y eso no ha ido de la mano con la construcción de nuevas cárceles, nuevos espacios donde alojarlos.

Hay que hacer una cárcel nueva, o por lo menos una cárcel más provincial.

Por el momento vamos a ampliar, vamos a ampliar capacidades y estamos avanzando con el Ministerio de Seguridad de Nación para ver si podemos obtener un pabellón en la cárcel de Senillosa.

¿Eso está avanzado?

Se está trabajando.

Hay un gobierno nuevo y es todavía dificultoso, ¿no?

Sí, estamos avanzando en la concreción de un convenio. Justamente la semana que viene vamos a realizar una visita con gente del Ministerio de Infraestructura a la cárcel de Senillosa para ver las condiciones en que se encuentra este pabellón y ahí seguir avanzando. También vamos a estar el lunes próximo en la cárcel, en la U11, porque estamos próximos al inicio de la ampliación de un pabellón de máxima seguridad que estaba en construcción, estaba en un 30% de avance y ahora vamos a relanzarlo para poder culminarlo lo más rápido posible.

¿Hay contactos entre su ministerio y el Ministerio nacional?

Sí, hemos estado en contacto. En lo que hace a materia penitenciaria con el subsecretario de Políticas Penitenciarias de Nación, Julián Curi. Yo tuve oportunidad de reunirme también con la ministra Bullrich. Estuvimos todos los ministros de seguridad de la Nación en el Consejo Federal, que convocó también la ministra y ahora, a fin de mes, convocaron también para el Consejo Federal Penitenciario, donde también calculo que tenemos todos los ministros de seguridad.

¿Y la relación qué tal es?

Es amena, es cordial, todos los ministros nos hemos conocido, lógicamente, fue una primera reunión, nos presentamos y lo que yo he podido visualizar es que la problemática es bastante común. Obviamente hay lugares como, por ejemplo, Santa Fe, Concordia, Rosario tiene ciertos márgenes de drama superior.

¿Se tiene fe de que en los cuatro años que va a tener iniciales, por lo menos de gestión, va a poder mejorar la seguridad de Neuquén?

Sí, me tengo fe.