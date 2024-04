Juan Caliani: El periodista futbolero con una zurda privilegiada

“Es una pesadilla y realmente nos cuesta creerlo, pero la vida también tiene estas escenas oscuras y la inseguridad se terminó cobrando una vida injustamente. Se nos fue el gordo, el pegamento que unía a todo el mundo Mechero. Vamos a extrañar sus presentaciones, sus matecitos, su humor y sus chistes -y cómo lo cargábamos también-, su criolla, su insistencia para un asadito -aunque no lleve la carne- y sus mil anécdotas”. Con estas palabras, mezcladas de dolor y enorme afecto, los compañeros de “Mandale Mecha FC”, equipo de fútbol amateur donde jugaba Juan Caliani, despidieron al periodista de 34 años asesinado el lunes 1 de abril en un intento de robo en su casa del barrio La Sirena donde vivía con sus padres.

Los “Mecheros” habían organizado para este sábado juntarse a comer un asado después de jugar el partido en el torneo “300 For Ever” que se disputa en Fernández Oro. Ahora, con la partida de "Cali", este sábado a las 14 sus amigos de fútbol le rendirán un homenaje en la cancha 4 del Complejo Sicolo en esa localidad rionegrina.

“Cali era recontrafutbolero”, subraya Emmanuel Rodríguez, compañero desde que estudiaban Comunicación Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue en la sede de General Roca.

"Cali" jugaba en el equipo Mandale Mecha FC en el torneo 300 For Ever en Fernández Oro.

Emmanuel cuenta que lo conoció en 2011 cuando empezaron a estudiar y compartir la pasión futbolera los llevó a integrar varios equipos en los torneos universitarios. “Estuvimos en varios equipos, primero en Niupi (nombre inspirado en uno de los equipos de la serie Supercampeones) y también en Paris Saint Fernet, y más tarde entre varios amigos fundamos Mandale Mecha con el que empezamos a jugar torneos en General Roca y ahora lo hacíamos en 300 For Ever”, comenta a Mejor Informado el futbolista roquense que pasó por varios clubes de la región.

Como futbolista, Emmanuel define a su compañero de facultad como "un buen defensor, jugaba de marcador lateral , iba fuerte abajo. Era inteligente para jugar, tiempista, con una zurda privilegiada". Y recuerda la alegría de todos sus compañeros cuando "Cali" hizo un gol de tiro libre en uno de los torneos de los fines de semana: "fue un verdadero golazo, metió la pelota en el ángulo".

De la muerte de su amigo se enteró el martes temprano por la mañana. Cuando se despertó y revisó los mensajes en el celular, "me llegaban mensajes que decían ‘Te acompaño en el sentimiento’. Yo no entendía nada. Después me enteré lo que le había pasado y no lo podía creer, no podía entender y aún hoy no lo puedo entender. Incluso gente que no lo conocía, pero por lo que leían en las redes se daban cuenta que Cali era una excelente persona y lo era. Era superalegre, chistoso, siempre queriendo levantar el ánimo, priorizaba a los demás antes que a él. En el equipo, Cali representaba la unión”. Y agrega que prefiere recordarlo con una sonrisa: “creo que a él también le gustaría que sus amigos, la gente que lo conoció, que lo trató, sus compañeros de trabajo, lo recuerden con alegría”.

El mundo del fútbol regional también se conmovió ante la triste noticia del asesinato del joven periodista ya que en su adolescencia transitó por algunos clubes de la liga Lifune como ACDC Patagonia, que lo recordó como jugador pero también como periodista “siempre atento a lo deportivo, se comunicaba y nos pedía resultados, hacia entrevistas y mantenía contacto con nuestra institución. Pedía los horarios de los partidos, para poder ir a ver ala primera división, en el cual tenía muchos amigos”. En las redes sociales le agradecieron “por tu entusiasmo como jugador, y por tu enorme compromiso como profesional periodístico”.

"Cali" también desplegó su talento con la redonda en el Club Pacífico. Un ex jugador decano, Mariano Duna, recordó que se encontraba con él en la puerta de AM Cumbre, la radio en la que trabajaba y en la que tenía su propio espacio deportivo. “7.30 am en mi bicicleta. Cada mañana él estaba ahí, en la puerta de la radio. Ni buen día nos decíamos. Directamente algún grito al pasar: ‘El domingo si ganan quedan solos punteros eh, se enfrentan el segundo contra el tercero‘. Y yo respondiendo con alguna chicana de que íbamos a hacer cuatro y que el martes esperaba el llamado para hacerme la nota. Decano, futbolero y laburante. Así voy a elegir recordarlo. Hasta siempre amigo”, contó el defensor de pasado en el Decano.

Otro ex futbolista decano, Alejandro Zambon, recordó que hacía unos días se habían encontrado en la calle “me hiciste el aguante en la parada del cole charlando de futbol regional!”, escribió en sus redes sociales. Alguien recordó que cuando a "Cali" le preguntaba quién era, respondía: "lateral por derecha del decano".

Juan cuando jugaba en Patagonia.

Hincha de River, en 2014, cuando el equipo de la banda roja se consagró campeón del torneo local, después de seis años sin logros y del descenso, "Cali" escribió en agradecimiento el siguiente texto:

Qué decirte River de mi vida.

Me enamoré de vos con el Enzo, con el Burrito, con Ayala, con Sorin, con Ramón en el banco.

Te lloré, te grité, te celebré, te viví.

Qué decirte River de mi vida.

Esa banda que nos atraviesa, que hoy gritamos, que hoy vivimos de Piscu, de Teo, de BAROVERO!

De esa que salieron cracks

de la que sufrimos, y si que sufrimos

Nos fuimos a la B, y me enamoré más de vos, porque te vi revivir, vi un León dejando el alma antes de irse, y con lo que le quedaba de corazón te llevó a primera.

Vi volver ídolos, vi volver al Chori, a Cavegol.

Vi gente dejar todo por los colores, vi a Funes Mori mojando en la bombonera.

Por eso, por lo de hoy, por lo de ayer, por la sangre, por la pasión, por todo. Te amo River. Mée quedan muchas palabras para decir, pero queé mas. Gracias por existir.

Así sentía el fútbol. Era su gran pasión, entre muchas otras y que eran su compromiso con la vida, por eso tenía como lema una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano: "Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido".