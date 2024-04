La pastora ovejera que sube montañas en el norte neuquino

Esta es la historia de uno de esos animales de “cuatro patas” que son incondicionales en las circunstancias que sea. Algunos tienen la suerte de practicar su filosofía de la libertad y con el sol a cuestas llevan su ternura en sus aventuras propias o en la de aquellos que eligen por ejemplo subir las montañas en soledad o bien en grupos.

Esta es la historia de una perrita pastora ovejera que aparece de la nada en las tierras de la base del Corona y se suma voluntariamente a las cordadas que buscan hacer cumbre en el cerro emblema de la localidad de Huinganco, en el norte neuquino.

Nadie sabe su nombre pero su pelaje tricolor, su simpatía y su compañía siempre son bienvenidas. Cumple al pie de la letra todas las “faenas” de los montañistas y también logra llegar a hacer cumbre y posar para la foto del recuerdo.

La pastora ovejera y la laguna La Corona.

Los senderistas adoran su compañía

Giselle “Gise” Tapia y Adrián “Pela” Retamal son senderistas y montañistas de Huinganco y son muy reconocidos en la región por la actividad que realizan y que cada vez cautiva a más adeptos. Ambos han sido testigos de la fidelidad demostrada por la pastora ovejera que llegó a lo más alto del Corona moviendo su cola y demostrando también su felicidad por el logro alcanzado. “Yo partí caminando desde Huinganco y en la huella salió y me empezó a seguir. Así que tuve la suerte de que fuera y volviera conmigo. Es muy fiel y muy compañera”, contó Retamal a Mejor Informado. Añadió además que le salió al cruce muy cerca de una conocida cabaña huinganquina y después estuvo a la par durante todo el trayecto que demanda llegar a los casi 3.000 m.s.n.m. que tiene el Cerro Corona. Esa formación es parte del cordón montañoso de la Cordillera del Viento que comienza a los pies de la localidad de Andacollo. Por su parte Giselle Tapia, profesora de educación física y amante de la naturaleza y las montañas, también ha tenido la fortuna de compartir la dulce compañía de la ovejera y juntas hacer la anhelada cumbre.

Adrián Retamal y Giselle Tapia en un descanso.

Adrián "Pela" Retamal en el hito de cumbre del Corona.

Giselle Tapia con la bandera en alto en la cumbre.

Una ruta de descenso poco convencional

El cerro Corona es muy apreciado tanto por los hermosos paisajes que se adueñan de su altitud como por la posibilidad que brinda de apreciar desde sus laderas toda la bella geografía que lo rodea. “El cerro es muy significativo porque tiene una belleza extraordinaria. Cada vez que lo trepas se puede encontrar algo distinto para apreciar. Yo ya perdí la cuenta de cuántas veces he ido, pero lo sigo eligiendo siempre. Me encanta”, contó la joven. Con respecto a la perrita montañista contó que “siempre está cerca de la entrada que existe para llegar al pie del cerro donde se dejan los vehículos. Después te acompaña todo el camino y cuando volvemos y nos subimos a nuestros vehículos ella ya se va solita a su casa. La verdad que no sabría decir de quién es pero es muy gratificante cada vez su compañía”.

Giselle tiene en su haber varias cumbres en cerros y volcanes de la región como el Tromen y el Domuyo. En el verano de este 2024 conquistó su cuarta cumbre en el “techo de la Patagonia”.

El último fin de semana subieron juntos con su amigo “Pela” Retamal e hicieron cumbre en el Corona y luego para bajar eligieron una ruta poco convencional. “Nosotros no volvimos por el lado que se sube que es la canaleta sino que volvimos bordeando la laguna. Por ese otro camino se puede ver desde las alturas a Andacollo y Huinganco”, contó la profesora de educación física en la EPA 4 y CEF 5 de Chos Malal. Agregó que “por hacer este recorrido pudimos estar del otro lado de la laguna en una parte que le llaman La Playita y pudimos tener el premio de sacar la foto de esa mítica laguna desde arriba y desde otro lugar al usual”.

Giselle Tapia en lo alto de la laguna La Corona.

Adrián Retamal en La Playita de la laguna La Corona.