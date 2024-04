Le respondieron desde Neuquén al diputado Benegas Lynch

Un funcionario del gobierno de Rolando Figueroa, de firme estirpe radical, Juan Peláez, le respondió ácidamente al diputado libertario Alberto Benegas Lynch, quien armó un revuelo nacional considerable al considerar que debería haber libertad para ir o no ir a la escuela, considerando que la educación no debería ser -como es en Argentina por Ley- obligatoria.

"Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad", había dicho el diputado nacional en declaraciones a la radio FM Milenium.

Peláez, secretario de Producción del gobierno neuquino, le respondió de esta manera, en la red X, al diputado libertario: Posiciones libertarias de este tenor generan retraso y llevan a cuestionar lo indiscutible: el derecho de todo niño a educarse. Todos defendemos la libertad, pero dentro de un marco ético. Esto no es anarco capitalismo. Es anarco divague, anarco absurdo".