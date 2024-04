La UNCo comenzó a reducir servicios para garantizar el funcionamiento

Las universidades públicas de Argentina afrontan un complejo escenario tras el congelamiento presupuestario del Gobierno Nacional. En la región, las diferentes sedes de la Universidad Nacional del Comahue se encuentran en alerta, ya que aseguran que no podrán afrontar pagos en las tarifas durante los próximos meses.

La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, aclaró que si bien la universidad aún no entró en cesación de pagos, el panorama es complejo y la situación empeorará si no reciben un refuerzo presupuestario.

“Nosotros estamos viendo que algunas de las tarifas de marzo ya ingresaron con incrementos, otras aún no. Algunas han incrementado enormemente, entonces estamos viendo precisamente que no vamos a poder pagarlos y afrontarlos. Estamos con la dificultad y tenemos que gestionar la forma de cómo vamos a poder afrontar”, manifestó.

Explicó que frente a este contexto comenzaron a reducir algunos gastos, entre ellos algunos turnos de servicios de limpieza el cual demanda casi el 50% del presupuesto del funcionamiento. “Hemos tenido que plantear ciertas prioridades que hacen al uso de los edificios de nuestra universidad. Lo mismo estamos planteándonos con la telefonía, es decir, una reducción de la utilización de nuestros servicios que son fundamentales. Estamos hablando de servicios esenciales de la Universidad”, expresó en radio Calf.

La rectora se refirió a las medidas del Gobierno Nacional y aseguró que “se está llevando el ajuste de manera cruel. Me parece que por primera vez en democracia estamos asistiendo a un desmantelamiento profundo, no solo del Estado, si no del sistema. Tenemos que entender la gravedad por la que estamos pasando, es muy grave, pero al mismo tiempo tenemos que coordinar con el resto de la comunidad universitaria en la Argentina porque creo que es ya momento de que nosotros como sistema tengamos un planeamiento fuerte frente a esto”, sostuvo.

Ante esta situación, ADUNC, APUNC y CEDIUNCO convocaron a una conferencia de prensa para el miércoles 10 a las 11 en el hall de la sede central de la UNCo. La conferencia se realizará en el marco de la jornada de lucha nacional en defensa de la universidad pública. “La misma surge como iniciativa de los tres sindicatos, ante la grave situación que atravesamos los trabajadores, tanto por nuestra situación salarial y por la crisis de ahogo presupuestario que venimos denunciando”, manifestaron.