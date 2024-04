En Villa La Angostura, "la gente roba en los supermercados para comer"

Villa La Angostura al igual que muchas ciudades de Neuquén afronta hechos de inseguridad. La situación se complica a causa del contexto socioeconómico que atraviesa el país. Para comenzar a implementar acciones, este martes, personal de la municipalidad se reunió con vecinos de la localidad para hablar sobre la problemática.

El secretario de Seguridad Municipal, Gabriel Ormeño, en dialogo con Noticiero Central 24/7 explicó que durante el último tiempo se están viendo momentos bastantes complicados en materia de seguridad, por lo que aseguró que la ciudad “no está exenta a las realidades que pasan a nivel provincial y nivel país".

Comentó que ayer hubo una reunión con vecinos donde se dialogó sobre las situaciones que están ocurriendo. “Estamos viviendo situaciones socioeconómicas muy complicadas, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, hay mucha gente que trabaja en changas y hay mucha que está siendo echada de sus trabajos. La gente está robando comida en los supermercados porque no tiene de donde sacarla, no tienen trabajo y las changas les pagan muy poco y no les alcanza”, sostuvo.

El funcionario aseguró que la situación preocupa y no hay nadie exento. Además, comunicó que se reunió en Neuquén Capital con el jefe de la policía, Carlos Tomás Díaz Pérez, para coordinar acciones. Desde la cúpula provincial se comprometieron a enviar más personal, en total enviaron 15 efectivos, que se sumaron a los 50 que ya hay. Sin embargo, aclaró que esto no alcanza.