Baja de la edad de imputabilidad: la opinión del candidato a fiscal jefe de Neuquén

"A nivel criminalístico, es un tema que deberíamos atender", sostuvo el actual juez de Garantías Mauricio Zabala, candidato a fiscal jefe de Neuquén, en relación a la baja de la edad de imputabilidad, durante la entrevista que le realizaron este martes los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura provincial.

La comisión que preside el diputado Ernesto Novoa (DC-Comunidad) habilitó el pase al recinto del pliego de designación de Zabala como candidato a fiscal jefe de Neuquén. Durante el encuentro con los integrantes de la comisión, Zabala se refirió, entre otras cosas, a la baja de la edad de imputabilidad y advirtió que una medida de ese tipo tiene una incidencia directa en el sistema carcelario que, según su opinión, está en emergencia.

Cabe recordar que con el respaldo del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció en el mes de marzo el envío al Congreso la Ley de Imputabilidad, con el objetivo de que los menores de edad puedan ser condenados a partir de los 14 años.

El actual juez de Garantías, recordó que Argentina tiene compromisos asumidos respecto de la imputabilidad y opinó que una baja en la edad requiere de un análisis particular. Agregó que con la reforma de la ley hay menores de 16 años que cometen delitos graves, puso como ejemplo el caso de los “soldaditos” (llamados así a quienes son utilizados por las organizaciones criminales para montar guardia en los bunkers y vender droga), y son inimputables. “Realmente es un tema que a nivel criminalístico deberíamos atender”, precisó Zabala, quien consideró que se debería analizar una baja para hechos graves “pero no se si no podemos cubrir como Estado mínimamente” ciertas garantías.

Zabala también cumplió tareas como fiscal adjunto en las fiscalías de Robos, de Delitos contra la Administración Pública y de Investigaciones Complejas. En 2007 asumió como juez de Instrucción tras ganar el concurso en el Consejo de la Magistratura y en 2014, con el sistema nuevo, pasó a ser juez de garantías. Además, entre 2010 y 2014 ejerció como juez electoral.

Al hacer un repaso de su trayectoria profesional, señaló que como juez de Garantías tiene el mayor número de juicios por jurados hechos en la provincia. Realizó 5000 audiencias e intervino en causas complejas como Fuentealba, la Cooperativa Obrera y en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó como “leading case” para establecer que es constitucional que las provincias establezcan el juicio por jurados como sistema de juzgamiento.

Aseguró que regresar a la Fiscalía para intervenir en el sistema acusatorio es una cuenta pendiente de su carrera profesional que implica “un desafío completamente distinto a la función de juez”.

En relación a los juicios por jurados, subrayó que el primero de la etapa moderna de la Argentina se realizó en Cutral Co y destacó la ley neuquina como modelo para el resto de las provincias que la adoptaron con algunas modificaciones en lo relativo a las mayorías. En ese sentido, planteó que “en algún momento se debería repensar el tema de las mayorías como así también la cantidad de recusaciones sin causa”.

Sobre cortes de ruta

Consultado sobre su postura ante los cortes de ruta, el candidato aseguró que “la primera salida, sin duda, es buscar todos los medios no violentos para la solución de los conflictos” y señaló que “hay que analizar los derechos que están en juego”. Puntualizó que hay cortes que son consecuencias de negociaciones muy largas que no tuvieron una solución adecuada y existen otros que se realizan como primera medida. “Entonces también hay que evaluar la gravedad del derecho que está en discusión y el tratamiento que tuvo por parte del Estado”, expresó. Al mismo tiempo recordó su intervención en un caso en el que se condenó al secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de Neuquén, Santiago Baudino, por cortar una calle por considerar que el derecho preponderante era el de transitar y que el corte de calle se adoptó como primera medida.

La habilitación del pase al recinto fue votada por la mayoría con el único voto negativo del bloque PTS-FIT-U.