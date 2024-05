Le piden a Figueroa que interceda por despidos en organismos públicos

El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución en la Legislatura para solicitar que el gobernador Rolando Figueroa interceda ante el gobierno nacional y reclame por la reincorporación de más de 70 trabajadores despedidos en el mes de abril que prestaban funciones en distintos organismos públicos nacionales con sede en la provincia.

La iniciativa del bloque de Unión por la Patria, con el acompañamiento de Juntos, aclara en sus fundamentos que se trata de personal que dependía de las delegaciones de ANSES, Vialidad Nacional, Parques Nacionales, ex Ministerio de Trabajo, ENACOM, ex INADI, ex Ministerio de Desarrollo Social, SENASA, CONICET y Agricultura Familiar que fueron despedidas sin aplicar ningún criterio de razonabilidad.

Sostiene también que este tipo de medidas arbitrarias perjudican a la población en general al no poder acceder a las prestaciones que cada uno de estos organismos desplegaban en distintos puntos del territorio. Por caso, menciona la tramitación de jubilaciones en el ANSES, operativos sobre rutas que debe realizar Vialidad Nacional y la continuidad de programas de entrega de medicamentos, entre otros.

El proyecto ingresó el 29 de abril con la firma de los legisladores Lorena Parrilli, Darío Peralta, Darío Martínez (Unión por la Patria), Carina Riccomini (Juntos) y cuenta con el acompañamiento de delegados gremiales de distintas reparticiones públicas.