Indignación en las redes por el hostigamiento a jubilados varados en Neuquén

Otra vez, viajeros que pasaban por Neuquén Capital fueron increpados por quedarse estacionados en las calles de la ciudad. Este martes a la noche, artesanos fueron corridos del Paseo de la Costa por parte de personal municipal tras una denuncia anónima. A la par, una pareja de jubilados que viajaba con destino a Junín de los Andes quedó varada en el bajo neuquino tras un desperfecto mecánico y los vecinos del lugar los hostigaron para que se retiren.

Andrea Fernández y Horacio Benegas tienen casi 60 años cada uno y viajan en un motorhome autosustentable, al cual denominaron Elefante Blanco, y decidieron quedar los últimos años que les quedan recorriendo el país junto a su perro. Cuando ingresaron por el Alto Valle, se les descompuso la bomba inyectora de gasoil y quedaron inmovilizados desde el viernes pasado.

En primer lugar, decidieron dejar el vehículo por la calle Pampa, casi Mistral. Pero los corrieron los vecinos: "Llaman todos los días a Tránsito y a la Policía para que nos venga a golpear la puerta a cualquier hora", manifestó Andrea a Mejor Informado. Además, acotó que los oficiales les aclaran que lamentan tener que molestarlos, pero que "los mandan de arriba".

Revolcados por otro motorhome, se movieron hasta cerca de la costa del río, pero el hostigamiento persiste y la pareja desea solucionar el problema del vehículo para poder marcharse lo más rápido de Neuquén. "La verdad que en ningún lugar hemos recibido este tipo de maltrato acosador, nunca nos topamos con personas tan malas", aseveró Andrea.

La pareja jubilada, asombrada por el asedio, aclara que el motorhome no está estacionado en alguna zona pintada de amarillo o en contramano, a la vez que mencionan que Horacio cuenta con una discapacidad y tiene el certificado de libre tránsito y estacionamiento.

"Me parece que no entienden que no es falta de voluntad, sino que no podemos movernos", aseveró Andrea. Sin embargo, los oficiales sostienen que tampoco pueden estar ahí y que se tienen que mover si o si. "Lo que pasa es que nos presiona la directora de Tránsito", le responden del otro lado.

Ahora, necesitan un mecánico bombista que les pueda dar una mano. Aunque, las expectativas son bajas por el mal trato que han recibido en la ciudad: "Muy mala disposición. Una decepción ha resultado Neuquén".

Indignación en las redes por el asedio a los jubilados

El periodista Edgardo Pino compartió la historia en su cuenta de X (ex Twitter) y generó el enojo de los usuarios neuquinos.

En modo irónico, la frase "un país con buena gente" fue el agravio más tenue que recibieron entre catarata de insultos y pedidos de ayuda.

Por supuesto, entre lo más repetido para catalogar a los residentes de la zona fue "que vecinos de m..." y "qué hincha pelotas".